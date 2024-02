Der Rückversicherungsriese Munich Re will über ein neues Aktienrückkaufprogramm und eine höhere Dividende rund 3,5 Milliarden Euro an seine Aktionäre zurückgeben. Wie das Unternehmen am frühen Dienstag mitteilte, blieb der Gewinn zudem oberhalb der Prognosen.

Das Unternehmen mit Sitz in München will Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Rückkaufprogramm soll im April beginnen und bis spätestens April nächsten Jahres laufen.