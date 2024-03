Willkommen zur sechsten Ausgabe der wöchentlichen Kolumne über Dividenden-Investitionen von wallstreetONLINE! Nach dem Versicherungsriesen Allianz und dem Luxus-Autobauer Mercedes-Benz Group, die beide wie erwartet, beziehungsweise gehofft, die Ausschüttungen erhöht haben, wenden wir uns heute einer weiteren klassischen Dividendenaktie im DAX zu, der Munich Re.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch der weltgrößte Rückversicherer eine Dividendenerhöhung ankündigt, wenn er am Dienstag seine Jahreszahlen für 2023 bekannt gibt. Im vergangenen Jahr haben die Münchner 11,60 Euro pro Aktie an die Anteilseigner ausgezahlt, was einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent entspricht. Das Unternehmen hat das explizite Ziel, die Dividende in "normalen" Jahren in Anlehnung an den Gewinn je Aktie um mindestens fünf Prozent zu steigern, in Jahren mit besonderer Schadenbelastung soll sie zumindest nicht gesenkt werden.

Tatsächlich laufen die Geschäfte des Rückversicherers äußerst gut. Mitte Dezember wurde für 2024 ein Rekord-Überschuss von etwa fünf Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber den für das abgelaufene Geschäftsjahr anvisierten 4,5 Milliarden Euro, die ebenfalls eine Rekordmarke darstellen. In 2023 habe es keine "Spitzenbelastung" gegeben, erklärte der Rückversicherer im Januar, da keine große Naturkatastrophe ein Industrieland getroffen habe.

Sollte die Dividende um den Minimalwert von fünf Prozent angehoben werden, entspräche das 12,18 Euro je Anteilsschein. Von Factset befragte Analysten rechnen jedoch damit, dass die Ausschüttung auf 12,40 Euro aufgestockt wird. Beim aktuellen Schlusskurs von 423,40 Euro entspräche das einer Dividendenrendite von 2,93 Prozent. Viel ist das nicht, vor allem in Relation zu der mittleren Dividendenrendite des Rückversicherers über die vergangenen zehn Jahre von 4,4 Prozent. Bei der Allianz sind es für 2023 immerhin 4,7 Prozent und bei Mercedes sogar 8,3 Prozent. Vielleicht geben sich die Münchner ja einen Ruck und legen am Dienstag noch eine Schippe drauf.

Wie groß die Unterschiede zwischen den drei DAX-Konzernen sind, macht auch unsere beliebte Berechnung deutlich, wie viel Kapital Investoren auf den Tisch legen müssen, um mit den Dividenden des Unternehmens ein passives monatliches Einkommen von 1.000 Euro zu erzielen. Während es bei Mercedes etwa 155.500 Euro waren und bei der Allianz mit 247.150 Euro fast 100.000 Euro mehr, sind es bei der Munich Re knapp 410.000 Euro (gemessen an der Dividendenprognose von 12,40 Euro je Aktie). Allerdings ist die Munich Re sehr verlässlich. Seit mehr als 50 Jahren wurde die Dividende nicht reduziert und schon gar nicht gestrichen.

Übersicht zur Dividende der Munich Re*

Marktkapitalisierung aktuell: 57 Milliarden Euro

Dividende erhöht: zwei Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: mehr als 50 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in den letzten zehn Jahren: 5,2% p.a.

Zeitplan

27.02.2024 (voraussichtlich): Dividendenvorschlag (zur Bilanzmedienkonferenz)

08.05.2024: Dividendenbeschluss der Hauptversammlung

08.05.2024: Dividenden-Stichtag

09.05.2024: Notierung ex Dividende

13.05.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Munich Re, wallstreetONLINE.

GJ Div.rendite in % Dividende in Euro Ausschüttungsquote von Überschuss in % Entwicklung (ohne Div.) in % 2027e 3,81e 15,78e n/a n/a 2026e 3,60e 14,90e n/a n/a 2025e 3,49e 14,44e n/a n/a 2024e 3,25e 13,45e n/a +12,07 (YTD) 2023 2,93e 12,40e n/a +23,47 2022 3,8 11,60 46,3 +15,00 2021 4,2 11,00 52,6 +9,41 2020 4,0 9,80 113,4 -8,69 2019 3,7 9,80 50,7 +38,02 2018 4,9 9,25 58,7 +5,42 2017 4,8 8,60 328,1 +0,61

* Quellen: Munich Re, FactSet, wallstreetONLINE.

Die Munich-Re-Aktie befindet sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolio sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

