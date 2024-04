Laut vorläufigen Zahlen dürfte der Betriebsgewinn im Quartal Januar-März 6,6 Billionen koreanische Won (4,5 Milliarden Euro) erreichen, was einem Anstieg von 931 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Quartal 2023 lag der Gewinn bei 0,64 Billionen Won. Die Gewinnprognose für das erste Quartal 2024 übertrifft die LSEG-Schätzung von 5,24 Billionen Won deutlich.

Samsung Electronics rechnet für das erste Quartal mit einem Anstieg des Betriebsgewinns um 931 Prozent, wie der weltgrößte Hersteller von dynamischen Speicherchips am frühen Freitag bekannt gab. Ausschlaggebend dafür sei die lang ersehnte Erholung der Chippreise. Die Erwartungen der Wall Street wurden damit deutlich übertroffen.

Der Umsatz im ersten Quartal dürfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,4 Prozent auf 71 Billionen Won gestiegen sein, teilte das Unternehmen mit. Hier hatten die Analysten 71,8 Billionen Won erwartet.

Der Aktienkurs von Samsung hat seit Jahresbeginn an der Börse Seoul 5,9 Prozent gewonnen. Am Freitag fiel er rund 1,2 Prozent zurück auf 84.200 Won.

Die Preise für Speicherchips waren im vergangenen Jahr drastisch gesunken, was auf Lagerüberschüsse nach der Corona-Krise und eine schwache Nachfrage nach Endprodukten wie Smartphones und Laptops zurückzuführen war.

Sowohl Samsung als auch der weltweit zweitgrößte DRAM-Chiphersteller SK Hynix hatten in ihren Gewinnmitteilungen für das dritte Quartal angegeben, dass die Nachfrageschwäche bei Speicherchips nach Produktionskürzungen endlich ihren Tiefpunkt erreicht habe.

Laut Foundry Services von Counterpoint Research stieg der Umsatz der globalen Foundry-Industrie im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um rund 10 Prozent. „Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten hat die Branche begonnen, die Talsohle zu durchschreiten, angetrieben von der Nachfrage nach Lagerbeständen in der Lieferkette der Smartphone- und PC-Branche“, so Counterpoint Research am 2. April.

Samsung Electronics wird voraussichtlich noch in diesem Monat detaillierte Quartalszahlen bekannt geben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion