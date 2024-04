Der operative Gewinn des weltgrößten Herstellers von Speicherchips und Fernsehern wird für das am 31. März endende Quartal auf 5,7 Billionen Won (4,24 Milliarden US-Dollar) geschätzt, so der Durchschnitt einer LSEG SmartEstimate-Umfrage unter 27 Analysten.

Samsung Electronics könnte den Gewinn im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast verneunfacht haben, nachdem sich die Halbleiterpreise wieder etwas von ihrem Einbruch erholt haben. Ausgelöst hatte den Rückgang eine schwere Flaute in der Chipindustrie.

Sollte dies der Fall sein, wäre dies Samsungs höchster Gewinn seit dem dritten Quartal 2022. Zum Vergleich: Im ersten Quartal des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen einen operativen Gewinn von 640 Milliarden Won erzielt.

Der Grund dafür ist, dass die Chipsparte, die traditionell am meisten Gewinn abwirft, laut einer durchschnittlichen Schätzung von 12 Analysten mit rund 750 Milliarden Won den ersten Quartalsgewinn seit fünf Quartalen ausweisen dürfte.

Die Preise für Speicherchips haben sich von einem Tiefstand erholt, der Mitte 2022 infolge der schwachen Nachfrage nach Geräten, die diese Chips verwenden, nach der Pandemie zu verzeichnen war. Nach Angaben des Datenanbieters TrendForce stiegen die Preise für Speicherchips im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um etwa 20 Prozent für DRAM-Chips, die in technischen Geräten verwendet werden, und um 23 bis 28 Prozent für NAND-Flash-Chips, die zur Datenspeicherung eingesetzt werden.

Unterdessen wird für die Mobiltelefonsparte ein operativer Gewinn von rund 3,8 Billionen Won erwartet, was leicht unter dem Gewinn von 3,94 Billionen Won vor einem Jahr liegt, so die durchschnittliche Prognose von 12 Analysten.

Oberklasse-Handys gefragt

Samsung begann Ende Januar mit dem Verkauf seines neuesten Flaggschiff-Smartphones Galaxy S24, das mit einer Vielzahl von KI-Funktionen ausgestattet ist, um mit dem Konkurrenten Apple am oberen Ende des Marktes zu konkurrieren. Samsung könnte im ersten Quartal 57 Millionen Smartphones ausgeliefert haben, erwartet Reuters, 8 Prozent mehr als im Vorquartal. Auch der durchschnittliche Verkaufspreis von Samsung-Smartphones sei im Vergleich zum Vorquartal um 30 Prozent auf 340 US-Dollar gestiegen, was die Gewinne stütze, so Eugene.

Der Technologieriese wird am Freitag seine vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal bekannt geben, bevor er später im Monat die vollständigen Zahlen veröffentlicht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion