Er ist einer der größten Bullen der Wall Street: Tom Lee, Forschungsleiter von Fundstrat Global Advisors, hat die Aktienrallye im Jahr 2023 richtig prognostiziert. Sein Jahresendziel für den S&P 500 liegt bei 5.200 Punkten, was seiner Meinung nach zu konservativ sein könnte.

Damit sich die Aktienkurse erholen, wäre also eine Art Überraschungs- oder Erleichterungseffekt erforderlich, den er erwartet. Vor dem Zinsentscheid der Fed heute Abend haben Aktien etwas nachgegeben, was die Chancen auf Aktiengewinne erhöhe, so Lee.

"Wenn man sich die Zinsentscheidungen der letzten zwei Jahre anschaut, steigen die Aktien in vier von sieben Fällen, wenn sie vor der Fed-Sitzung schwach sind. Das ist keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber es zeigt, dass es Dinge gibt, die die Chancen verbessern können, aber zumindest der Basisfall ist, dass es wahrscheinlich ist, dass die Aktien nach dem Zinsentscheid steigen", so Lee in einem Update für Kunden.

Zudem habe der Markt bereits "schlechte Nachrichten" eingepreist – drei statt sechs Zinssenkungen, die möglicherweise erst im September beginnen. Zusätzlich habe sich Fed-Chef Jerome Powell Anfang des Monats gegenüber dem Kongress zurückhaltend geäußert, und Led sieht keinen Grund, warum er diese Haltung am Mittwoch ändern sollte.

Fundstrat geht davon aus, dass der S&P 500 im Anschluss an die Sitzung am Mittwoch möglicherweise 5.250 bis 5.300 Punkte erreichen wird. Das wäre eine Kursrallye von nahezu drei Prozent.

Lee sagt, dass vor allem die Skepsis gegenüber Aktien bei den institutionellen Anlegern immer noch weit verbreitet sei. "Und diese Vorsicht, gepaart mit der Erwartung einer 'hawkishen' Fed, ist der Grund, warum wir eine Erholung der Aktien erwarten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

