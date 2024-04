UBS passt Jahresendziel an Goldpreis weiter im Höhenflug: Experte warnt jetzt vor Gewinnmitnahmen! Der Goldpreis hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht – getrieben von Spekulationen und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die die positiven US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag in den Schatten stellen.