Gold konsolidiert und das ist in Anbetracht der zurückliegenden Rallye durchaus wohlwollend zu bewerten. Die technische Reaktion auf den kräftigen Preisanstieg kam gerade noch rechtzeitig, drohte doch die Aufwärtsbewegung vollends zu überhitzen. Womöglich wendet die Konsolidierung ein „Verglühen“ der Rallye ab. Anders ausgedrückt: Die aktuelle Verschnaufpause könnte den Grundstein für den nächsten Preisanstieg legen. In der Kommentierung „Rücksetzer ist da - Wie schlimm kann es für Gold nun werden?“ wurde die aktuelle Situation bei Gold und die Perspektiven detailliert thematisiert.

Newmont sorgt mit Zahlen für Initialzündung, Agnico Eagle Mines legt nach

Mit großer Spannung wurde der Start in die Quartalsberichtssaison erwartet. Vor allem die Ergebnisse von Newmont standen hierbei im Fokus. Und der Branchenprimus hielt dem Erwartungsdruck stand und legte am Donnerstag (25. April, vor Handelsstart in den USA) ein ganz starkes Zahlenwerk vor. Damit rissen die US-Amerikaner den ganzen Sektor mit nach oben. Newmont überzeugte mit der Umsatz- und Gewinnentwicklung im 1. Quartal.

Die starken Zahlen von Newmont wären womöglich ein Muster ohne Wert geblieben, wenn nicht Goldproduzent Agnico Eagle Mines ebenfalls am Donnerstag ein mindestens genauso beeindruckendes Quartalsergebnis vorgelegt hätte. Die Weichen für einen positiven Verlauf der Berichtssaison scheinen gestellt.

Barrick Gold und Kinross Gold müssen nun nachziehen

Nach dem starken Auftakt richtet sich der Fokus auf die anstehenden Zahlen. Für Barrick Gold gilt es am kommenden Mittwoch (1. Mai), dem Markt ein überzeugendes Zahlenwerk zu präsentieren. Der kanadische Goldproduzent Kinross Gold hat die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse für den 7. Mai angekündigt. Die Erwartungen an die beiden Goldkonzerne sind nach den Veröffentlichungen von Newmont Corp. und Agnico Eagle Mines hoch.

Fazit

Dem Goldsektor stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Die Konsolidierung dürfte sich zunächst fortsetzen. Über kurz oder lang ist ob der Gemengelage allerdings mit weiter steigenden Goldpreisen zu rechnen. In welchem Rahmen sich die Konsolidierung bewegen wird, bleibt abzuwarten. Aus charttechnischer Sicht könnte das Edelmetall noch bis auf 2.070 US-Dollar abtauchen, ohne Gefahr zu laufen, aus dem übergeordnet bullischen Szenario herauszufallen. Es sollte aber nicht überraschen, sollte Gold dieses Abwärtspotential während dieser Konsolidierung nicht ausschöpfen und bereits deutlich oberhalb dieses Preisniveaus einen Boden finden bzw. ausbilden.

In den kommenden Handelstagen werden zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten erwartet. Nicht zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für April, dessen Veröffentlichung für den 3. Mai angesetzt ist, könnte für Bewegung in jedwede Richtung sorgen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte