Bill Gates hielt während der Aufbauphase seines Unternehmens annähernd sein gesamtes Vermögen in Microsoft-Aktien und wurde so zum Multimilliardär. Nach seinem Rückzug von der Position des Vorstandsvorsitzenden und nachdem er Warren Buffett kennengelernt hatte, begann er, sich zu einem erfolgreichen Investor zu entwickeln. Heute sind Buffett und Gates Freunde und tauschen sich regelmäßig aus.

Viele Anleger denken bei Bill Gates zunächst an den Softwarekonzern Microsoft , den er 1975 zusammen mit Paul Allen gründete und in der Folgezeit zum Betriebssystem-Weltmarktführer aufbaute. Zwar stellen Unternehmen wie Apple auch Alternativen zur Verfügung, aber Microsoft bleibt dennoch bei Desktop- und Laptop-Computern mit einem Marktanteil von 72,5 Prozent das führende Unternehmen für Betriebssysteme.

Dementsprechend ist der Bill-Gates-Investmentstil eng an Warren Buffetts Philosophie angelehnt, die auf einem konzentrierten Portfolio mit wenigen Qualitätswerten basiert.

Aktuell hat Bill Gates 87,1 Prozent des Bill & Melinda Gates-Stiftungsvermögens in folgende fünf unterschiedliche Aktien investiert.

1. Microsoft

Die bedeutendste Position des Stiftungsportfolios bildet mit 14,37 Milliarden US-Dollar und knapp 34 Prozent Gewichtung Microsoft.

Während sich der Konzern unter der Leitung von Steve Ballmer eher schwach entwickelte, verlieh ihm Satya Nadella wieder neuen Schwung. Heute ist Microsoft neben der Betriebssystem-Marktführerschaft auch ein bedeutender Anbieter von Cloud & Cognitive Computing-Diensten. Laut der Analysefirma Gardner kommt das Unternehmen mit Azure bereits auf einen Marktanteil von etwa 20,7 Prozent.

2. Berkshire Hathaway

An zweiter Stelle folgt mit 7,1 Milliarden US-Dollar und 16,8 Prozent Portfolioanteil Berkshire Hathaway. Die Holding von Value Investor Warren Buffett besitzt ein bedeutendes Versicherungsgeschäft, das dem Konzern stetig steigende Cashflows ermöglicht. Diese investiert Buffett vor allem in ganze Unternehmen, bedeutende Unternehmensbeteiligungen und Staatsanleihen.

In Summe ist Berkshire Hathaway breit und sicher aufgestellt. Hinzu kommt, dass die Aktie nicht hoch bewertet ist.





3. Canadian National Railway

Die drittstärkste Position im Bill & Melinda Gates-Stiftungsportfolio bildet Canadian National Railway (CNR). Das Unternehmen ist für den Gütertransport in Kanada, aber auch in den USA unentbehrlich. Mit einer Streckennetzlänge von fast 32.000 Kilometern und einem Umsatz von 16,8 Milliarden US-Dollar (2023) ist CNR in Kanada Marktführer.

Die Aktie entwickelt sich dementsprechend ruhig und schneidet langfristig sogar besser als die Indizes MSCI World und DAX ab.

4. Waste Management

Die viertgrößte Position bildet mit einem Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar und 14,9 Prozent Anteil das amerikanische Abfallwirtschaftsunternehmen Waste Management. Es gilt in diesem Segment als das größte private Unternehmen der Welt. Zu den Diensten zählen Abfallentsorgung, Recycling und Abfallvermeidung. In den USA ist Waste Management mit Millionen privater, öffentlicher und gewerblicher Kunden Marktführer.

5. Caterpillar

An fünfter Stelle folgt mit einem Positionswert von 2,17 Milliarden US-Dollar und einem Portfolioanteil von 5,1 Prozent der führende Baumaschinengigant Caterpillar. Zum Angebot gehören beispielsweise Bagger, Muldenkipper, Straßenbaumaschinen und Spezialmaschinen für Bergbau, Forst- und Abfallwirtschaft.

Zwar ist die Aktie zyklisch und deshalb volatiler als die zuvor genannten Werte, aber dennoch hat auch sie langfristig den Markt übertroffen.

Fazit zum Bill Gates Stiftungsportfolio

Bill Gates hat sich durch den Einfluss von Warren Buffett zu einem erfolgreichen Investor entwickelt. Er setzt vor allem auf Marktführer, die hohe Erträge erzielen, widerstandsfähig aufgestellt sind und sich über einen langen Zeitraum robust entwickeln.





Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

