Der Bericht zeigt außerdem ein Netzwerk von Transaktionen mit verbundenen Parteien auf, an denen Strohfirmen beteiligt sind. Diese Unternehmen, die oft von GigaCloud-Mitarbeitern verwaltet werden, scheinen dazu benutzt zu werden, den Anschein von Marktplatzaktivitäten zu verstärken, so Grizzly weiter.

Der Bericht stellt weiter fest, dass der Wirtschaftsprüfer von GigaCloud, KPMG Huazhen LLP, eine begrenzte Erfolgsbilanz hat, da er nur zwei US-Börsenunternehmen geprüft habe, die beide von Leerverkäufern unter die Lupe genommen wurden.

Die Aktie fiel in einer ersten Reaktion um rund 13 Prozent. Auf Zwölfmonatssicht haben sich die Titel verfünffacht. Das Short-Interesse an GigaCloud beträgt 17,5 Prozent des Streubesitzes.

Auch Jim Cramer von CNBC äußerte sich bereits vergangene Woche zu dem Unternehmen: "Wenn man alles an der Geschichte für bare Münze nimmt, dann wäre der Kauf von GigaCloud ein klarer Fall." Und weiter: "Aber nachdem ich einen gründlichen Blick darauf geworfen habe, befürchte ich, dass an dieser Geschichte etwas nicht stimmt."

Cramer riet, sich von der Aktie fernzuhalten, da sich die Geschichte "unnötig kompliziert anfühlt und es so viele gute E-Commerce- und Logistik-Aktien gibt. Er glaubt nicht, dass "es Sinn macht, diese Aktie nach einem massiven Anstieg zu verfolgen. Es fühlt sich einfach wie ein unnötiges Risiko an."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.