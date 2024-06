Tesla, derzeit mit einem Marktwert von etwa 580 Milliarden US-Dollar bewertet, würde damit zum bei weitem wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen, weit vor aktuellen Schwergewichten wie Apple . Musk, bekannt für seine weitreichenden Prognosen, sieht in "Optimus" eine Schlüsselfigur für die Zukunft der Automatisierung und künstlichen Intelligenz.

Konzernchef Elon Musk hat sich bei der Aktionärsversammlung von Tesla in Austin, Texas, überaus optimistisch über die Zukunft seines Unternehmens gezeigt – insbesondere durch das Potenzial humanoider Roboter, bekannt als "Optimus". Musk, der seine Visionen stets ambitioniert präsentiert, erklärte, diese Roboter könnten Tesla eines Tages auf einen Marktwert von über 25 Billionen US-Dollar heben, was mehr als die Hälfte des aktuellen Gesamtwertes des S&P 500 entspräche.

Die Entwicklung humanoider Roboter begann Tesla bereits 2021, und trotz Skepsis von Experten hinsichtlich der autonomen Funktionen der Roboter, plant Musk, die Produktion bis 2025 aufzunehmen und erste Modelle in Teslas Fabriken zu testen. Musk verbindet mit "Optimus" die Vision, dass Roboter eines Tages Aufgaben übernehmen könnten, die heute Menschen erledigen, von Haushaltsarbeiten bis zur Fabrikarbeit.

Marktteilnehmer reagieren zunehmend verhalten auf die optimistischen Zukunftsvisionen von Musk. Der Aktienkurs von Tesla ist seit Jahresbeginn um 26,6 Prozent gefallen und notierte nachbörslich ohne Veränderung auf die Äußerungen des Konzernchefs. Am Donnerstag hatten die Titel 2,9 Prozent zugelegt, nachdem die Aktionäre für das umfangreiche Gehaltspaket von Musk gestimmt hatten.

Die Ankündigung kommt in einer Zeit, in der Tesla mit Herausforderungen wie einem Umsatzrückgang und gestiegener Konkurrenz in China zu kämpfen hat. Zudem hat das Unternehmen kürzlich erhebliche Entlassungen durchgeführt. Musk betonte jedoch die Bedeutung von Innovation und zukunftsweisenden Technologien für das Unternehmen, weit über die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen hinaus.

Investoren und Analysten bleiben geteilter Meinung über Musks ehrgeizige Pläne. Während einige die visionären Projekte und Musks Fähigkeit, Grenzen zu verschieben, loben, sind andere skeptisch hinsichtlich der praktischen Umsetzung und der kurzfristigen finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen. Die nahe Zukunft wird zeigen, ob Tesla mit "Optimus" und weiteren innovativen Projekten seine dominante Stellung im Bereich der Elektrofahrzeuge und KI weiter ausbauen kann.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion