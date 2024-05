Gamestop-Achterbahnfahrt

Grundsätzlich deutet eine sehr hohe Volatilität an der Börse meist auf Probleme hin. Während sich Aktien von erfolgreichen Unternehmen wie Amazon oder Microsoft (obwohl sie bereits hoch bewertet sind) ruhig entwickeln, deuten große Kursschwankungen auf nervöse Anleger hin. Bekannte Beispiele aus der Vergangenheit sind beispielsweise Wirecard und Steinhoff, die nach Bilanzskandalen stark fielen.

GameStop hingegen wuchs nach seiner Gründung 1984 in den USA schnell zum führenden Gaming-Einzelhändler für Konsolen, Spiele und entsprechende Werbematerialien auf. Doch nachdem der Onlinehandel mit Amazon und eBay Einzug hielt, geriet das GameStop-Geschäft zunehmend in Schwierigkeiten und stand schließlich kurz vor dem Aus.

Hedgefonds hatten die negative Entwicklung erkannt und auf eine Insolvenz spekuliert. Doch 2021 wurde ihre Wette durch eine Gruppe von Kleinanlegern (Reddit) durchkreuzt. Sie kauften die Aktien, sodass der GameStop-Aktienkurs schnell stark stieg. Die kurzfristige Rallye wurde außerdem durch die Verkäufe der Hedgefonds-Leerverkaufspositionen getrieben.

Wirtschaftliche Entwicklung

Fundamentale Gründe gab es für diesen Anstieg jedoch nicht, denn GameStop verbuchte auch in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 hohe Verluste. Zudem sinkt der Umsatz weiterhin stetig. Aktuell versucht das Unternehmen durch eine Anpassung an den Onlinehandel und über neue Bereiche wie E-Sports und Kryptowährungen einen Turnaround.

Im vierten Geschäftsquartal 2024 gelang mit 63,1 Millionen US-Dollar Gewinn gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von 48,2 Millionen US-Dollar sogar eine kleine Wende. Doch der Umsatz sank weiter um 19,4 Prozent.

Positiv ist die aktuelle Eigenkapitalquote, die im Geschäftsjahr 2024 auf 47,2 Prozent gestiegen ist. Doch auch diese Entwicklung hat keine operativen Ursachen, sondern wurde nur infolge des Kursanstieges 2021 und eine anschließende Kapitalaufnahme möglich.

In Durchschnitt hat GameStop in den vergangenen zehn Geschäftsjahren (2015 bis 2024) Verluste erzielt. Da sich der innere Wert eines Unternehmens über die Erträge (Cashflows) errechnet, fällt er somit aktuell negativ aus. Aber auch für Value- oder Turnaround-Investoren dürfte die Aktie derzeit kein Kauf sein. Grund ist das hohe Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,06, was auf eine hohe Bewertung hindeutet.

Fazit

Die Analyse zeigt, dass Kurse manchmal irrational verlaufen können und nicht den wahren Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Langfristig kehrt er jedoch immer wieder zu ihm zurück. Bisher fällt die GameStop-Geschäftsentwicklung weiterhin negativ aus. Ob ein Turnaround gelingt, bleibt abzuwarten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte