"Die Produktion wird in der bestehenden Foxconn -Anlage in Tamil Nadu stattfinden", erklärte eine anonyme Quelle. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China, wodurch große globale Hersteller ihre Produktionsketten diversifizieren möchten.

Erstberichte über Googles Expansionspläne in Indien kamen von der Nachrichten-Website Moneycontrol. Die Entscheidung, in Indien zu produzieren, könnte langfristig eine strategisch wichtige Verschiebung in der globalen Lieferkette markieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion