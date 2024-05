Vor dem Hintergrund des überkauften Stadiums der Bewegung bedurfte es nur eines kleinen Auslösers, um Gewinnmitnahmen zu initiieren. Befürchtungen, dass die Kupfernachfrage Chinas gering sei, boten diesen Auslöser. Die hohen Preise dämpften zuletzt die Nachfrage. Entsprechend gut sind die chinesischen Lager gefüllt. Ergänzt wurde die Gemengelage von einem robusten US-Dollar.

Wie könnte es nun weitergehen?

Bricht man die aktuelle Konstellation auf die charttechnischen Aspekte herunter, lässt sich konstatieren, dass Kupfer mit dem Unterschreiten der 5 US-Dollar ein Verkaufssignal in Richtung 4,5 US-Dollar ausgelöst hat. Ob sich der Rücksetzer tatsächlich vollumfänglich in Richtung 4,5 US-Dollar entwickeln wird, bleibt natürlich noch abzuwarten. Im Bereich von 4,5 US-Dollar würde zumindest eine massiv ausgebaute Unterstützung warten.

Mit Blick auf die Gegebenheiten ist eher mit einer raschen Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Allerdings thront das jüngste Verlaufshoch bei knapp 5,2 US-Dollar erst einmal drohend über der Preisentwicklung des Industriemetalls.

Wie reagierten die Produzentenaktien?

Die Aktien der Kupferproduzenten mussten am Mittwoch kräftig Federn lassen. In die Kursverläufe der zuletzt an dieser Stelle thematisierten Aktien von Ivanhoe Mines, Hudbay Minerals und Lundin Mining wurden tiefe Kerben geschlagen. Stellvertretend schauen wir uns Lundin Mining an.

Die Aktie des kanadischen Kupferproduzenten Lundin Mining geriet am Mittwoch mächtig unter die Räder. Der Ausbruch über die 13 US-Dollar fand ein jähes Ende. Die Aktie taumelte der Unterstützung von 12 US-Dollar entgegen. Die Wucht des Rücksetzers mahnt zur Vorsicht und lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn sich der Rücksetzer oberhalb von 11 US-Dollar abspielen würde.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte