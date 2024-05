Eines seiner Erfolgsgeheimnisse ist die langfristige Beteiligung an führenden Versicherungsunternehmen, die er meist vollständig übernimmt, um von ihren stetig steigenden Versicherungsprämien zu profitieren. Diese nutzt Warren Buffett zur Übernahme ganzer Unternehmen sowie zur Investition in Aktien und Anleihen. Lag Berkshires Versicherungsfloat 1970 noch bei 39 Millionen US-Dollar, waren es 2023 bereits 168.895 Millionen US-Dollar.

Quelle: Berkshire Hathaway Geschäftsbericht 2023

Warren Buffett wurde darüber hinaus stark durch Benjamin Grahams Investmentstil geprägt, der im Buch "Intelligent Investieren" beschrieben wird und auf solide Unternehmen mit günstiger Bewertung setzt. Dieser Strategie folgt er bis heute, wie eine neue Berkshire-Hathaway-Beteiligung verdeutlicht.

Warren Buffett setzt auf Chubb-Aktien

So hat die Holding des Multimilliardärs zuletzt 25,9 Millionen Chubb-Aktien erworben, die Ende des ersten Quartals 2024 einen Wert von etwa 6,7 Milliarden US-Dollar besaßen.

Doch was macht das Unternehmen so besonders?

Chubb ist ein ursprünglich in den USA gegründeter, aber heute in der Schweiz ansässiger Versicherer, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1882 zurückreichen. Durch eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und Akquisitionen wuchs er zu einem der größten Versicherungskonzerne der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 108,6 Milliarden US-Dollar (23.05.2024) heran.

Er bietet hauptsächlich in den USA (65 Prozent Umsatzanteil), aber auch in Asien-Pazifik (18,0 Prozent Umsatzanteil), Europa (11,0 Prozent Umsatzanteil) und Lateinamerika (6,0 Prozent Umsatzanteil) Sach-, Lebens-, Agrar-, Haftpflicht- und Rückversicherungen an.

Das Geschäft wächst kontinuierlich. So sind Umsatz und Gewinn in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) von 19,2 auf 49,7 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 2,85 auf 9,0 Milliarden US-Dollar gestiegen. Aufgrund seiner führenden Marktstellung ist das Unternehmen gut positioniert, auch in den kommenden Jahren seine Erträge weiter steigern zu können. Dazu tragen auch neue Produkte zur Absicherung von Cyberrisiken und Klimawandel sowie die Expansion in stark wachsende Märkte wie China bei.

Eine kleine Unternehmenspräsentation zu Chubb können Sie hier herunterladen.

Ein weiteres Element von Warren Buffetts Erfolg bildet der Aktienkauf zu günstigen Bewertungen. Auch Chubb ist mit einem Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis von 11,9 beziehungsweise 1,79 nicht teuer (23.05.2024).

Fazit

Mit Chubb hat sich Warren Buffett über Berkshire Hathaway an einem weiteren gut aufgestellten, günstig bewerteten Versicherungskonzern beteiligt, dessen Aktien er wahrscheinlich sehr lange halten wird. Eine weitere Anteilserhöhung ist nicht ausgeschlossen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

