Nvidia , der führende Hersteller von KI-Chips, erlebte am Mittwoch nach Börsenschluss einen Kursanstieg, nachdem das Unternehmen eine beeindruckende Umsatzprognose für das kommende Quartal bekannt gab und damit die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Computing bestätigte.

Für das Quartal, das am 28. April endete, meldete Nvidia einen Umsatz von 26,04 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die erwarteten 24,65 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 6,12 US-Dollar gegenüber den erwarteten 5,95 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen gab außerdem einen Nettogewinn von 14,88 Milliarden US-Dollar oder 5,98 US-Dollar pro Aktie bekannt, verglichen mit 2,04 Milliarden US-Dollar oder 82 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

Die starken Ergebnisse von Nvidia spiegeln die anhaltend hohe Nachfrage nach seinen Grafikprozessoren wider, die für die Entwicklung und Implementierung von künstlicher Intelligenz benötigt werden. Zu den größten Abnehmern zählen Unternehmen wie Google, Microsoft, Meta, Amazon und OpenAI. Insbesondere die Data-Center-Sparte von Nvidia, zu der neben den KI-Chips auch viele andere Komponenten gehören, die für den Betrieb großer KI-Server benötigt werden, wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 427 Prozent und erzielte einen Umsatz von 22,6 Milliarden US-Dollar.

Aktiensplit

Zusätzlich zu den beeindruckenden Einnahmen kündigte Nvidia einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 an, um die Aktie für eine breitere Investorenbasis zugänglicher zu machen. Das Unternehmen erhöhte auch die Quartalsdividende um 150 Prozent auf 10 Cent pro Aktie, was die finanzielle Stärke und das Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung unterstreicht.

CEO Jensen Huang hob die Bedeutung des neuen KI-Chips "Blackwell" hervor, der noch in diesem Jahr signifikante Umsätze generieren und bereits im vierten Quartal in Rechenzentren zum Einsatz kommen soll. Die starke Nachfrage nach Nvidias Netzwerkkomponenten, die für den Aufbau von Clustern aus Zehntausenden von Chips benötigt werden, trug ebenfalls zum Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar bei.

Das dynamische Wachstum und die strategische Positionierung von Nvidia lassen das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken, da es sich weiterhin als unverzichtbarer Partner für die wachsende Zahl von Unternehmen und Branchen erweist, die auf künstliche Intelligenz setzen.

