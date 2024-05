Die Subventionen des Inflation Reduction Act (IRA) hätten zudem dazu beigetragen, die Batterieproduktion verstärkt in die USA zu verlagern. Südkoreanische Firmen dominieren laut Bernstein derzeit die US-Batterielieferkette, mit Unternehmen wie LG Energy Solution und Samsung SDI, die zusammen über 65 Prozent der Produktionskapazitäten auf dem US-Markt halten.

"Durch die strategische Entkopplung von China haben südkoreanische Unternehmen bisher am stärksten von dem IRA und der Verlagerung zur Elektromobilität profitiert", fügen die Analysten hinzu. Insbesondere LG Energy Solution zieht deutlichen Nutzen aus dem Wachstum und den Vorteilen des IRA, während Samsung SDI bevorzugt wird, da es "Wachstum zu einem vernünftigen Preis" verspreche. Jedoch verlor die SDI-Aktie in den vergangenen 12 Monaten circa 45 Prozent an Wert.

Im Bereich der Kathoden hebt Bernstein LG Chem als herausragenden Akteur hervor und erwartet eine starke Aufholjagd im Vergleich zu LG Energy Solution, wenn das Geschäft mit Batteriematerialien weiter wächst.

Bernstein hat sowohl Samsung SDI als auch LG Chem ein "Outperform"-Rating gegeben, während LG Energy Solution mit "Market Perform" bewertet wurde. "Der Erfolg dieser Unternehmen wird stark davon abhängen, wie schnell sich die Elektromobilität durchsetzt und welche Vorteile die IRA letztendlich bietet", so Bernstein-Research. Europäischen Unternehmen wie Umicore und BASF räumt das Analystenteam ebenfalls eine wichtige Rolle auf diesem diversifizierten Markt ein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion