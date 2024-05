Das 1802 gegründete Unternehmen wird seine Elektronik- und Wassergeschäfte abtrennen, die verbleibenden Geschäftsbereiche, die Biopharma und medizinische Geräte umfassen, bündeln sich in dem dritten Unternehmen. Diese strategische Neuausrichtung folgt dem Trend anderer Industriegiganten wie Johnson & Johnson und General Electric in den USA sowie Siemens in Deutschland, die sich in den letzten Jahren aufgeteilt oder wichtige Geschäftsbereiche abgetrennt haben.

Der US-Chemiekonzern DuPont de Nemours will sich in drei öffentlich gehandelte Unternehmen aufzuteilen, um die Agilität zu steigern und das Wachstum zu fördern. Dieser Schritt reiht sich ein in eine Serie von Aufspaltungen großer Industriekonglomerate, die darauf abzielen, durch Spezialisierung mehr Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Die Ankündigung fällt zusammen mit einem Führungswechsel bei Dupont: CEO Ed Breen wird am 1. Juni zurücktreten und die Rolle des Executive Chairmans übernehmen, während CFO Lori Koch als neue CEO nachrückt. Die vollständige Umsetzung der Abspaltungen wird innerhalb von 18 bis 24 Monaten erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und regulatorischer Genehmigungen.

Die Börsen reagierten positiv auf die Ankündigung, mit einem Anstieg der DuPont-Aktien um über fünf Prozent im erweiterten Handel in New York. Im regulären Handel haben sich die Titel bislang in diesem Jahr kaum bewegt.

In einer Erklärung betonte Breen die Vorteile der Aufspaltung: "Die Dreiteilung wird zusätzlichen Wert für Aktionäre und Kunden freisetzen und neue Möglichkeiten für Mitarbeiter schaffen." Er fügte hinzu, dass jede der entstehenden kleineren Gesellschaften "größere Flexibilität haben wird, ihre eigenen fokussierten Wachstumsstrategien zu verfolgen, einschließlich portfolioverbessernder M&A-Aktivitäten."

Diese Neuausrichtung wird DuPont ermöglichen, in einem sich schnell verändernden Marktumfeld wettbewerbsfähiger zu sein. Die jeweiligen Unternehmen können sich stärker auf ihre spezifischen Märkte konzentrieren, was insbesondere in den hochspezialisierten Feldern der Elektronik und Wasseraufbereitung von Vorteil sein dürfte.

Die Abspaltung von DuPont demonstriert die fortgesetzte Entwicklung des Unternehmens durch strategisches Deal-Making und Portfolio-Umgestaltung, eine Reise, die bereits vor einem Jahrzehnt begann, als sich das Unternehmen mit Dow Chemical zusammenschloss und anschließend einige Geschäfte abspaltete. Diese fortgesetzte Transformation unterstreicht DuPonts Bestreben, führend in der Innovation zu bleiben und gleichzeitig effizient und zukunftsorientiert zu operieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion