Abitibi Metals - Starke Kupferbohrergebnisse bestätigen Erweiterungspotenzi

Die kanadische Explorationsgesellschaft Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) kann für ihre polymetallische (vorrangig Kupfer) Lagerstätte B26 bereits eine Ressource von 6,97 Mio. Tonnen mit 2,94% Kupferäquivalent (CuEq) in der Kategorie angezeigt und 4,41 Mio. Tonnen mit 2,97% CuEq in der Kategorie geschlussfolgert vorweisen. Mit dem bislang aggressivsten Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte sollen die Vorkommen im laufenden und im nächsten Jahr erheblich ausgeweitet werden. 13.500 Meter an Bohrungen wurden bereits abgeschlossen – und die ersten, positiven, Bohrergebnisse liegen jetzt vor!

Denn wie Abitibi brandaktuell meldet, erhielt man die Analyseergebnisse der ersten fünf Bohrungen aus dem Labor zurück, mit denen das Unternehmen auf die Satellite West-Zone abgezielt hatte. Dabei handelt es sich um ein Erweiterungsziel in 500 Meter nordwestlicher Entfernung zur Hauptverzerungszone von B26, auf dem es keine Abdeckung durch historische Bohrungen gab.

Umso erfreulicher also, dass Abitibi Metals mit allen fünf jetzt gemeldeten Bohrlöchern auf Kupfer-, Gold-, Silber- und Zinkmineralisierung stieß! Insbesondere die Bohrung #335 mit 0,93% CuEq über 26,9 Meter ab einer Tiefe von nur 44,5 Metern lässt aufhorchen. Aber auch Bohrloch #336, das 1,35% CuEq über 19,75 Meter ab einer Tiefe von 216,2 Metern aufweist, kann mehr als überzeugen!

Kupfer-, Zink- und Silber-VMS-Potenzial bestätigt und ausgeweitet!

Diese Bohrungen bestätigen und erweitern, so Abitibi, das Potenzial auf eine VMS-Kupfer-, Silber- und Zinklagerstätte (Volcanogenic Massive Sulfide) innerhalb der Satellite West-Zone 500 Meter westlich der Hauptlagerstätte von B26! Damit ist auch klar, dass der felsische Vulkankomplex, der diese Mineralisierung beherbergt, nach Westen offenbleibt und ein neues Erweiterungsziel darstellt.

Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, erklärte: „[..] Die oberflächennahen Ergebnisse von #335 sind hervorragend und stellen eine 26,9 Meter lange VMS-Zink-Silber-Linse mit einer starken Kupfer-Gold-Linse in der Tiefe dar, die 1,35 % CuEq auf 19,75 Metern durchschnitten hat. Diese Bohrungen entsprechen unserem Ziel, neue Ziele außerhalb der Hauptlagerstätte B26 zu identifizieren, und wir werden dieses Ziel als Priorität für die weitere Evaluierung in Phase 2 hinzufügen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Tagen weitere Bohrergebnisse bekannt zu geben.“

Aktuell stehen nämlich noch die Ergebnisse von 30 weiteren Bohrungen aus, darunter Bohrloch #339, mit dem Abitibi ab 83 Meter Tiefe auf einen 106,5 Meter langen Abschnitt gestoßen ist. Und der wies dem Unternehmen zufolge Kupfermineralisierung in 0,4 bis 0,4 Meter mächtigen Abschnitten auf, die 10% bis 60% Chalkopyrit (Kupferkies) enthalten!

Die Bohrlöcher 1274-24-333 bis 1274-24-335 und 1274-24-337 jedenfalls erprobten den felsischen Komplex in einem regelmäßigen Abstand von 50 Metern in Richtung Norden. Die Ergebnisse, die am nördlichen Rand des bekannten Systems erzielt wurden, umfassen 0,5% CuEq auf 4,5 Metern (#333), 0,95% CuEq auf 3 Metern (#334) und 3,32 % CuEq auf 1,95 Metern (#334) und sind Teil umfangreicher Kupferanreicherungshalos, die in tuffhaltigem Wirtsgestein liegen, das nach Norden hin offen ist. Zusätzliche Datenintegration und geophysikalische Arbeiten werden erforderlich sein, um das Potenzial des Gebiets zu bewerten und festzustellen, ob sich das System weiter nach Westen und Nordwesten erstreckt.

Fazit: Abitibi Metals hat mit den heute veröffentlichten, Resultaten der ersten Bohrphase auf der Lagerstätte B26 einen unserer Ansicht nach starken Beginn gemacht. In einem Umfeld steigender Kupferpreise, in dem z.B. der Minengigant BHP bereit ist, mindestens 39 Mrd. Dollar hinzublättern, um sich – hauptsächlich – die Kupfer-Assets des Konkurrenten Anglo American zu sichern, dürften diese und die kommenden Ergebnisse dem Unternehmen steigende Aufmerksamkeit am Markt bescheren. Zumal Abitibi nach eigener Aussage noch über 18,5 Mio. CAD verfügt, um die restlichen 16.500 Bohrmeter, die für 2024 geplant sind, sowie noch einmal 20.000 Bohrmeter, die 2025 folgen sollen, durchzuführen. Die nächsten Wochen und Monate dürften für Abitibi Metals-Aktionäre also äußerst spannend werden!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Abitibi Metals Corp hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Abitibi Metals Corp. beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Abitibi Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Abitibi Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.