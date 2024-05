Insbesondere reichweitenstarke Titel wie GameStop konnten sich binnen weniger Handelstage vervielfachen und so ihre Bilanz gegenüber dem Vorjahr deutlich aufpolieren.

Ungeachtet der Tatsache, dass Meme-Aktien wie GameStop , AMC Entertainment und BlackBerry sowie viele weitere ihre starke Handelseröffnung am Dienstag nicht behaupten konnten und im Verlauf des Handelstages ihre Gewinen stark eingrenzten, bleibt es das Comeback des bisherigen Börsenjahres .

In der Aktie von GameStop steht so ein Gewinn von 136 Prozent zu Buche, noch mehr sind es bei Tupperware mit 191 Prozent. Selbst nach einer zwischenzeitlichen Vervielfachung stehen viele Titel im Zwölfmonatsvergleich aber immer noch unter Wasser: Bei AMC Entertainment beträgt das Minus 85 Prozent, bei PlugPower trotz Mega-Rallye 54 Prozent.

Das demonstriert, wie stark diese Aktien im zurückliegenden Jahr unter Druck gestanden hatten. Geht es nach dem Willen vieler User im Subreddit r/wallstreetbets, ist der zwischenzeitliche Rückschlag am Dienstag – GameStop und AMC Entertainment verteuerten sich zeitweise um über 150 Prozent, schlossen letztlich aber "nur" 60,1 und 32,0 Prozent höher – aber kein Grund aufzugeben.

Am Mittwochmorgen werden Meme-Aktien bereits wieder mit deutlichen Aufschlägen gehandelt, vor allem europäische Käufer sehen ihre Chance gekommen:

Auf dem Handelsplatz Lang & Schwarz verteuert sich GameStop zur Stunde um mehr als ein Viertel auf knapp 60 Euro. Das liegt nur noch 20 Prozent unter dem Tageshöchstkurs vom Dienstag. Damit verbessert sich die Bilanz der Aktie in diesem Jahr auf ein Plus von 178 Prozent.

Auch die Papiere von AMC Entertainment sind gefragt und legen sogar noch etwas stärker zu als die von GameStop. Hier beträgt der Kurszuwachs am Mittwochmorgen rund 27 Prozent. Damit wechselt die Aktie gegenüber dem Jahresauftakt das Vorzeichen und notiert mit einem Plus von 11 Prozent. Trader sollten sich aber vor einer Kapitalerhöhung in Acht nehmen. Schon während der letzten Short-Squeezes ließ sich das Management diesbezüglich nicht zweimal bitten.

Besonders einfallsreich sind Meme-Trader gegenüber 2021 nicht geworden, daher sind die neuen auch die alten Meme-Aktien: Nach einem Plus von 12 Prozent am Dienstag, legt auch Blackberry am Mittwoch weiter zu und kann sich um rund zwei Prozent steigern. Sollte der Hype anhalten, dürfte die Aktie vor allem von US-amerikanischen Kleinanlegern ab dem Vormittag gekauft werden.

Ernüchterung scheint hingegen bei Plug Power einzusetzen. Nachdem sich die Aktie am Dienstag zeitweise um 70 Prozent steigern konnte, grenzte sie ihre Gewinne rasch auf 20 Prozent ein. Am Mittwoch wird die Aktie bei Lang & Schwarz etwas schwächer taxiert.

Fazit: Steigende Kurse zunächst bis 14:30 Uhr zu erwarten

Von den heftigen Intrayday-Gewinnmitnahmen in zahlreichen Meme-Aktien, allen voran GameStop und AMC Entertainment, lassen sich Trader am Mittwoch nicht lange aufhalten und legen mit weiteren Käufen nach. Dadurch verzeichnen GameStop und AMC Entertainment bereits wieder Aufschläge von rund einem Viertel.

Das lässt erwarten, dass auch bei US-amerikanischen Kleinanlegern noch in der Vorbörse Kaufpanik einsetzt und sich die Aktien zwischen 10:00 und 14:30 Uhr weiter steigern können. Dann entscheiden die Daten zur US-Verbraucherpreisinflation über das weitere Gesamtmarktgeschehen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Sentiment bei Meme-Aktien oft auch von einer guten Stimmung am Gesamtmarkt begleitet wurde. Sollten hier am Mittwoch Risse entstehen, könnte der neue Hype um Meme-Aktien noch in dieser Woche zum Erliegen kommen.

Sollte die US-Verbraucherpreisinflation aber unter den Erwartungen der Volkswirte liegen und der Gesamtmarkt infolge zulegen können, möchte man am Mittwoch nicht in der Haut der Leerverkäufer stecken.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion