Die durch einen kryptischen Post auf X ausgelöste Rallye bei GameStop , das sich am Montag in der Spitze um 110 Prozent steigern konnte, ließ auch die Kurse etlicher anderer Meme-Aktien und Papiere mit einer hohen Short-Quote in die Höhe schießen .

Mit einem Plus von 78,4 Prozent konnte die Aktie des angeschlagenen Kinobetreibers AMC Entertainment am Ende des Handelstages sogar den Kursanstieg von GameStop (+74,4 Prozent) übertreffen.

Doch damit war es noch nicht genug: Angetrieben von einer Reihe reichweitenstarker Posts auf dem berüchtigten Subreddit r/wallstreetbets legte AMC Entertainment in der US-Nachbörse um weitere 23,7 Prozent zu.

Damit gelang der Aktie aus dem Stand eine Kursverdoppelung von 3,16 US-Dollar auf 6,42 US-Dollar, womit die Anteilsscheine erstmals seit dem Jahreswechsel mit einem positiven Vorzeichen handeln. Gegenüber dem Vorjahr steht aber noch immer ein Minus von 90 Prozent zu Buche.

Short-Squeeze dürfte einmal mehr für Kapitalerhöhung genutzt werden

Neben Käufen von Privatanlegern dürfte für den Kursanstieg die hohe Leerverkaufsquote von rund 19 Prozent maßgeblich gewesen sein. Dass es sich bei der Bewegung am Montag um einen Short-Squeeze gehandelt hat, wird durch das enorm hohe Handelsvolumen bestätigt: Das betrug mehr als das 20-fache des Durchschnitts der vergangenen drei Monate. Insgesamt wechselten zum Wochenauftakt 570 Millionen Aktien den Besitzer.

Für das dramatisch hoch verschuldete Unternehmen könnte der neuerliche Short-Squeeze ein Segen sein. Das Management von AMC Entertainment hat in der Vergangenheit nicht lange gefackelt, starke Kursanstiege für die Herausgabe neuer Aktien und des Einsammelns frischen Kapitals zu nutzen.

Verwässerung der Aktionäre erlaubt Schuldensenkung

So hat sich die Zahl der insgesamt ausstehenden Anteilsscheine in den vergangenen vier Jahren fast versechsfacht, was neben den operativen Schwierigkeiten die enorm hohen Kursverluste in den zurückliegenden Jahren erklärt.

Immerhin ist es AMC Entertainment so selbst ohne signifikante Verbesserung des Betriebsergebnisses gelungen, die langfristige Verschuldung des Unternehmens von 5,7 auf 4,5 Milliarden US-Dollar zu reduzieren.

Fazit: Anleger dürften langfristig wieder leer ausgehen

Bleibt sich das Management um den schillernden CEO Adam Aron treu, ist also bereits in den kommenden Tagen mit einer neuen Kapitalerhöhung zu rechnen – die dürfte den Short-Squeeze einmal mehr ebenso schnell abwürgen, wie er gekommen ist. Auch weil es für die Short-Seller so ein Leichtes ist, ihre Leerverkaufspositionen zu schließen.

Wenngleich Meme-Aktien-Fans dem Unternehmen so frisches Kapital besorgen und die Überlebenschancen der angeschlagenen Kinokette erhöhen, dürften sie am Ende des Hypes einmal mehr leer ausgehen. Anleger sind daher gut beraten, sich von der aktuellen Euphorie fernzuhalten und sich das Spektakel aus der Ferne anzusehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion