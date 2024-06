Es deutete sich bereits in den vergangenen Monaten an, und nun ist es passiert: Die Europäische Zentralbank hat nach ihren rasanten Anhebungen seit 2022 am Donnerstag erstmals die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent gesenkt. Umstritten ist jedoch, ob der Zeitpunkt nicht zu früh gewählt wurde, denn das Inflationsziel von zwei Prozent ist derzeit mit 2,6 Prozent noch nicht erreicht und jüngste Rohstoffkursentwicklungen deuten möglicherweise auf eine erneut anziehende Preissteigerung hin.

Doch der Druck seitens der Wirtschaft steigt. Vor allem die Bau- und Immobilienbranche kam während der schnellen Zinsanhebungen fast zum Stillstand. So sind die Aktien vieler entsprechender börsennotierter Konzerne in dieser Zeit sehr stark eingebrochen. Beispiele sind die Adler Group, Aroundtown oder die Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen. Sie gilt es auch weiterhin zu meiden.