Schritt eins besteht im monatlichen Sparen . Wenn wir unsere Belege sammeln und sie einmal im Monat zusammen mit unseren Einnahmen in Excel eingeben, halten wir unsere Ausgaben stets unter Kontrolle. Wichtig ist, dass wir im Laufe eines Jahres positiv abschneiden, wobei einzelne Monate auch negativ ausfallen dürfen. Unser Sparsummenbeispiel von 4.400 Euro jährlich entspricht 366,66 Euro monatlich.

Schritt zwei besteht im Investieren dieser Summe, wobei ein ETF-Kauf einmal jährlich völlig genügt.





Doch wie kann ein diversifiziertes Depot aussehen?

Wir beschränken uns in diesem Beispiel auf drei Märkte und ETFs. Dies sind zum ersten ein Indexfonds zur Abdeckung des weltweiten Aktienmarktes. Dafür wählen wird den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Zum zweiten ergänzen wir dem Portfolio einen breit streuenden Staatsanleihen-ETF wie den Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF. Unsere dritte Depotkomponente besteht aus einem physisch besicherten Gold-ETC wie Xetra-Gold. Die Gewichtung liegt jeweils bei einem Drittel und wird einmal jährlich wiederhergestellt.

Ein gestreutes Depot entwickelt sich deutlich stabiler als der breite Aktienmarkt, was lange Stagnations- oder Verlustphasen verhindert.

Rückrechnungen seit 1985 haben gezeigt, dass ein Aktien-Anleihen-Gold-Portfolio mit jeweils 33,33 Prozent Gewichtung eine durchschnittliche Rendite von 7,23 Prozent ermöglicht. Der größte Rücksetzer hätte 23,65 Prozent betragen.

Wie eine entsprechende Depotentwicklung aussehen kann, zeigt folgende Abbildung, die eine entsprechende Kapitalkurvenentwicklung seit 1985 bis Ende April 2024 veranschaulicht.

Quelle: lazyportfolio.com

Fazit

Wenn wir damals mit einem Startkapital von 10.000 Euro begonnen und einmal jährlich unsere Sparsumme von 4.400 Euro ergänzt hätten, wäre daraus bis heute ein Vermögen von etwa 1.017.399 Euro geworden. Dabei hätten wir selbst nur 181.600 Euro beigesteuert und Erträge von 835.799 Euro erwirtschaftet.

Sparen und Investieren kann sich somit lohnen und muss keineswegs spekulativ sein. In der Praxis ließe sich das Beispieldepot noch um weitere ETFs ergänzen, um die Abhängigkeit von einzelnen Fonds zu reduzieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte





