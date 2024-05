Es ist das Comeback des Jahres! Der durch den Hype um die Aktie von GameStop bekannt gewordene, private Finanzanalyst Keith Gill, besser bekannt unter den Pseudonymen Roaring Kitty und DeepFuckingValue, hat sich nach langer Abwesenheit mit einem Post auf X zurückgemeldet.

Nachdem sich die Aktie von GameStop in den vergangenen Tagen ohnehin zeitweise bereits verdoppelt hatte, sind an Meme-Aktien interessierte Privatanleger am Montag völlig aus dem Häuschen und treiben mit ihren Käufen einmal mehr Short-Seller vor sich her.