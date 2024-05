Das Marktforschungsunternehmen Vanda Research hat Daten zu den 15 am häufigsten gehaltenen Aktien und börsengehandelten Fonds in einem durchschnittlichen Privatanlegerportfolio gesammelt und sie nach Gewicht sortiert. Mit einem Anteil von 9,3 Prozent am durchschnittlichen Privatanlegerportfolio lag Nvidia an der Spitze und ließ andere beliebte Titel wie Apple, Tesla und Meta, hinter sich.

Die Daten zeigen außerdem, dass Nvidia vor einem Jahr nur 4,2 Prozent des durchschnittlichen Kleinanlegerportfolios ausmachte, verglichen mit Apple-Aktien, die 12,3 Prozent ausmachten und Tesla-Titel, die 6,2 Prozent darstellen. Hinzu kommt, dass die Daten von Vanda auf den Kursen vom 21. Mai basieren und somit die Kursgewinne von Nvidia nach der Bekanntgabe der letzten Earnings nicht berücksichtigen.