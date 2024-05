Grund hierfür dürfte sein, dass sich am Wochenende niemand Geringeres als Keith Gill, besser bekannt unter seinem User-Namen Roaring Kitty zurückgemeldet hat. Keith stand bereits während des ersten Short-Squeeze in der Aktie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Er hatte vor allem die Reddit-Community r/wallstreetbets auf die Aktie aufmerksam gemacht.

Die seit zwei Wochen anhaltende Rallye in der Aktie von GameStop erhält zum Wochenauftakt neuen Rückenwind. Nachdem Short-Seller bereits zuletzt stark unter Druck geraten sind und so mit zum starken Kursanstieg beigetragen haben dürften, legt die Aktie am Montag um weitere 20 Prozent zu.

In der Nacht zu Montag meldete sich Gill nach langer Abwesenheit mit einem kryptischen Post beim Kurznachrichtendienst X zurück. Auf dem unter dem User-Namen Roaring Kitty geposteten Bild ist nicht viel mehr zu sehen als eine sitzende Person mit einem Videospiel-Controller in der Hand.

Die inzwischen millionenfach angezeigte und tausendfach geteilte Nachricht machten in einschlägigen Foren und Subreddits schnell die Runde und wird von GameStop- und Meme-Aktien-Fans gleichermaßen als Rückkehr gefeiert – verbunden mit der Hoffnung auf einen erneuten Höhenflug der Aktie.

Rallye setzt sich fort: +20 Prozent am Montagvormittag

Der lässt am Montag nicht lange auf sich warten: Nachdem die Aktie schon im Wochenendhandel des Retail-Brokers Robinhood 20 Prozent zulegen konnte, startete sie auch auf europäischen Handelsplätzen mit entsprechenden Aufschlägen. Kurz nach US-Handelseröffnung stieg der Kurs unerbittlich weiter, gegenwärtig (Stand: 16:00 Uhr) beträgt der Zuwachs 110 Prozent.

Damit dürften die mit einer Leerverkaufsquote von 24 Prozent in der Aktie vertretenen Short-Seller erneut unter Druck geraten, nachdem sich die Aktie gegenüber ihrem Doppelboden bei 9,95 US-Dollar bereits am Freitag mehr als verdoppelt hatte.

Auch andere Meme-Aktien könnten profitieren

Hält die Begeisterung zum Wochenauftakt an, dürften auch andere Meme-Aktien profitieren. Der Post auf X wurde nicht nur von GameStop-Fans, sondern auch von Anhängern anderer Titel aufgegriffen: So zum Beispiel im Hinblick auf die Kino-Aktie AMC Entertainment. Auch BlackBerry erhielt am Wochenende in einem prominenten Post auf r/wallstreetbets viel Aufmerksamkeit.

Auch über bekannte und reichenweitenstarke Meme-Aktien hinaus könnte die wiedererwachende Popularität solcher Werte eine Rallye in Aktien mit hoher Leerverkaufsquote auslösen. Ein solcher Zusammenhang war in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten.

Anleger sollten in den kommenden Tagen daher auch Titel wie Canopy Growth, iRobot, Plug Power und Tupperware im Blick behalten: Hier könnte es ebenfalls zu starker Volatilität und zunächst steigenden Kursen kommen.

Fazit: Spektakel von der Seitenlinie aus beobachten

Meme-Aktien, allen voran GameStop, stehen vor einer weiteren Aufmerksamkeitswelle und damit womöglich kurzfristig starken Kursgewinnen, nachdem sich in der Nacht zu Montag Keith Gill, bekannt als Roaring Kitty, auf X zurückgemeldet hat.

Die Rückkehr des als ursächlich für den ersten Run auf Meme-Aktien geltenden Analysten nehmen viele Reddit-User und Kleinanleger zum Anlass, sich mit Käufen in entsprechenden Titeln einzudecken. Am stärksten profitiert GameStop mit einem Plus von aktuell 110 Prozent.

Nichtsdestotrotz sollten Anleger allergrößte Vorsicht walten lassen: Der Hype dürfte ebenso kurzfristig wie unberechenbar sein und nur solchen Tradern Gewinne bescheren, die ausreichend früh eingestiegen waren. Ratsam ist, sich das erneute Spektakel von der Seitenlinie aus anzusehen. Wer hier unbedingt mitmischen möchte, sollte das zumindest nur mit kleinem Geld tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion