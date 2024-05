David Trainer, der sich zuvor negativ über GameStop und Technologieaktien geäußert hatte, sagt, dass sich die Fundamentaldaten der Aktie zwar verbessert hätten, GameStop aber immer noch in der "Gefahrenzone" sei. Der CEO des Investment-Research-Unternehmens New Constructs fügt hinzu, dass GameStop früher auf seiner Liste der "Zombie-Aktien" gestanden habe.

Er definiert diese Aktien als solche, die wahrscheinlich auf null US-Dollar fallen werden, weil sie "nicht über die nötigen Barmittel verfügen, um ihren Cash-Burn für längere Zeit aufrechtzuerhalten, und wahrscheinlich Konkurs anmelden oder neues Kapital aufnehmen müssen, was zu einer erheblichen Verwässerung der Aktionäre führen wird".

″[Wir] haben auf die rasant steigende Bewertung von GameStop hingewiesen, die durch Meme-Stocks getrieben wird, die mangelnde Rentabilität im Vergleich zu anderen Unternehmen und den zunehmenden [Cashflow]-Verbrauch", sagte er diese Woche gegenüber CNBC. Seitdem habe das Unternehmen mehr als eine Milliarde Dollar durch eine Aktienemission im Jahr 2022 eingenommen, so Trainer weiter. "Das Angebot hat die Barmittel mehr als verdoppelt. Daher kann GameStop nicht mehr als Zombie-Aktie bezeichnet werden."

"Gefahrenzonen"-Aktien

Trainer warnt jedoch, dass GameStop immer noch auf seiner Liste der "Gefahrenzonen"-Aktien steht. Er definiert diese Aktien als solche, die wahrscheinlich große Kursverluste erleiden werden, ohne jedoch auf einen Kurs von null Dollar zu fallen, weil ihre Bewertungen im Vergleich zu ihren "sehr schlechten" Cashflows und Gewinnen "unangemessen hoch" sind.

Weitere Titel auf dieser Liste sind: AMC Entertainment, DoorDash, Robinhood, Tilray Brands und Beyond Meat. Trainer glaubt, dass AMC "nicht einmal einen US-Dollar pro Aktie wert ist", da es "nicht annähernd das ist, was die Aktienbewertung impliziert". Obwohl der freie Cashflow im Jahr 2023 positiv sein werde, sei dies das Ergebnis der Veräußerung von Vermögenswerten und nicht einer Verbesserung der Gewinne, betont er.

In Bezug auf DoorDash sagt Trainer, dass die Topline-Ergebnisse des Gewinnberichts für das erste Quartal "oberflächlich positiv aussehen", aber "die anhaltende Unrentabilität" des Unternehmens verschleiern. Er verweist auf die "anhaltende Verschlechterung" der Fundamentaldaten, einschließlich der "unhaltbaren" Ausgaben und des anhaltenden Barmittelverbrauchs.

Bezüglich Robinhood sagt er, dass das Unternehmen zwischen 2020 und 2022 7,8 Milliarden Dollar an freiem Cashflow verbraucht hat, ohne Berücksichtigung von Übernahmen. "Die Aufnahme zusätzlichen Kapitals zur Finanzierung dieses Cash-Burning-Geschäfts wäre wahrscheinlich mit hohen Kosten verbunden, insbesondere wenn sich der Kryptomarkt abkühlt und sich das Wachstum von Robinhood verlangsamt", so Trainer. Das einstige Hyperwachstum von Robinhood habe sich deutlich verlangsamt, was das Cash-Burning-Geschäft noch alarmierender erscheinen lasse.

Trainer sagt auch, dass die Aktien von Beyond Meat weiter fallen könnten, basierend auf sinkenden Einnahmen, "unhaltbaren Cash Burn", Wettbewerbsnachteilen in einer überfüllten Branche und der "unrealistischen Erwartung", dass es seine Rentabilität verbessern könne, während es seinen Marktanteil mehr als verdoppelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion