GameStop nimmt fast eine Milliarde US-Dollar ein

Wie das Unternehmen am Freitagabend bekanntgegeben hat, wurden in der vergangenen Woche 45 Millionen neue Aktien platziert und daraus ein Verkaufserlös in Höhe von 933,4 Millionen US-Dollar erzielt. Durchschnittlich hat GameStop pro neu herausgegebener Aktie 20,74 US-Dollar in bar eingestrichen.

Die Kapitalerhöhung erfolgte damit unmittelbar auf die Ankündigung einer solchen Maßnahme in der Woche zuvor. Die hatte den jüngsten Höhenflug der Aktie gemeinsam mit der Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen jäh beendet.