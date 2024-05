Spannend könnte es trotzdem werden, wie Thomas Altmann von QC Partners betont: "Gerade an US-Feiertagen bedeuten niedrige Umsätze aber nicht automatisch, dass die Schwankungen gering bleiben. Denn in einem solchen Umfeld reichen schon wenige Orders, um den Markt nachhaltig zu bewegen."

Am Memorial Day gedenken die Amerikaner traditionell den im Krieg Gefallenen Soldatinnen und Soldaten. An den Börsen des Landes findet an diesem Tag kein Handel statt. Das Handelsvolumen dürfte daher erfahrungsgemäß auch im deutschen Handel am Montag überschaubar bleiben.

Anleger arrangieren sich mit einer neuen Realität in der Zinspolitik, wie Markus Weingran, Chefredakteur der wO-Börsenlounge, meint. "Eine Reihe unerwartet starker Wirtschaftsdaten und neue Kommentare von politischen Entscheidungsträgern deuten darauf hin, dass eine Lockerung der Geldpolitik in naher Zukunft nicht zu erwarten ist."

Fed-Offizielle wie Raphael Bostic von der Atlanta Fed und Gouverneur Christopher Waller äußerten sich vergangene Woche zurückhaltend zu möglichen Zinssenkungen. Trotz einer leichten Abschwächung der Inflation, bleibt der Preisdruck bestehen. Bostic betonte während einer Veranstaltung an der Stanford University, dass die Rückkehr der Inflation auf das Zielniveau noch nicht gesichert sei. Waller ergänzte, dass erst mehrere Monate "guter Inflation" nötig seien, bevor an eine Zinssenkung zu denken ist.

Positiv überraschten dagegen aktuelle US-Wirtschaftsdaten: Die Bestellungen für langlebige Güter stiegen im April um 0,7 Prozent, entgegen den erwarteten -0,8 Prozent. Auch der Verbraucherstimmungsindex aus Michigan übertraf mit 69,1 Punkten die Prognosen. Diese erfreulichen Daten konnten jedoch die geldpolitischen Bedenken nicht gänzlich zerstreuen.

Übrigens: In wenigen Wochen steht der nächste Börsenfeiertag in den USA an. Am 19. Juni feiern die Amerikaner den Juneteenth, an dem der Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung von der Sklaverei gedacht wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

