Der Umsatz für das erste Quartal wird voraussichtlich nur zwischen 872 und 892 Millionen US-Dollar liegen, ein deutlicher Rückgang gegenüber 1,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese Prognosen zwingen GameStop , die Strategie anzupassen und Kosten zu senken. Bereits Ende März kündigte das Unternehmen an, eine gewisse Anzahl an Stellen zu streichen.

Trotz einer kurzzeitigen Kursrallye am Dienstag, bei der die Aktien auf über 60 US-Dollar pro Aktie kletterten, schloss GameStop am Donnerstag bei nur 27,67 Dollar an der New Yorker Börse. Dies markiert einen Rückgang von über 50 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen der Woche.

Michael Pachter, Analyst bei Wedbush, sieht keine schnelle Besserung: "GameStop kämpft mit einem schwierigen Markt und hat keinen erkennbaren Plan, der Einnahmen oder Gewinne verbessern könnte. Ihr Kerngeschäft schrumpft, und wir erwarten weitere Verluste in Höhe von etwa 100 Millionen Dollar jährlich." Pachter stuft GameStop weiterhin mit "Underperform" und einem Kursziel von 5,60 US-Dollar ein. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von gut 80 Prozent.

Neben Pachter warnt auch David Trainer, dass GameStop immer noch auf seiner Liste der "Gefahrenzonen"-Aktien steht. Der CEO des Investment-Research-Unternehmens New Constructs hält noch weitere Aktien für stark gefährdet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,57 % und einem Kurs von 20,24USD auf Tradegate (17. Mai 2024, 14:57 Uhr) gehandelt.