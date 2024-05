Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die Situation bei Silber. Die letzten Handelstage haben einmal mehr verdeutlicht, welche Dynamik Silber entwickeln kann. Noch Anfang Mai drohte Silber, unter die wichtige Unterstützung von 26 US-Dollar zu laufen. Doch der Wind drehte. Das Edelmetall brauchte danach keine drei Wochen, um über 20 Prozent auf 32 US-Dollar zuzulegen. Dieser rasante Preisanstieg basierte zum einen auf einem überaus robusten fundamentalen Umfeld, aber er war zum anderen auch zu einem nicht unerheblichen Teil spekulationsgetrieben.

Mit dem Erreichen der 32 US-Dollar bekamen die ersten Akteure offenkundig kalte Füße. Gewinnmitnahmen setzten zunächst noch zögerlich ein und zwangen Silber zum Abbruch der Rallye. Gestern verstärkten sich diese Gewinnmitnahmen noch einmal erheblich. Der US-Dollar bekam am Devisenmarkt wieder Oberwasser. Nicht zuletzt die nach der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls arg gedämpften Zinshoffnungen trugen hierzu bei.

Wie könnte es nun weitergehen?

Im besten Fall gelingt es Silber, die Gewinnmitnahmen auf das Ausbruchsniveau von 30 US-Dollar zu begrenzen. Silber würde somit die Chancen auf der Oberseite wahren können. Es warten schließlich noch die potenziellen Bewegungsziele bei 34 US-Dollar und 35 US-Dollar.

Ein Rücksetzer unter die 30 US-Dollar würde Silber zwar weiter zurückwerfen, wäre aber auch noch kein Beinbruch. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 26 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig.

Wheaton Precious Metals bärenstark

Die Aktie des Streaming- und Royalty-Unternehmens Wheaton Precious Metals wurde bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert. Die Vorzüge des Geschäftsmodells zeigten sich auch während der letzten Tage und Wochen. Der Chart ist eindrucksvoll.

Noch Ende Februar drohte Wheaton Precious Metals, deutlicher unter die Marke von 40 US-Dollar abzutauchen. Doch der Aktie gelang der Umschwung. Rasch nahm die Aufwärtsbewegung Fahrt auf. Im Bereich von 57,8+ US-Dollar markierte Wheaton Precious Metals schließlich kürzlich ein imposantes 52-Wochen-Hoch.

Zwar ging der gestrige Rücksetzer bei Gold und Silber auch nicht spurlos an der Aktie vorbei, doch die Verluste hielten sich in Grenzen. Aus charttechnischer Sicht liegen wichtige Unterstützungen bei 54,4 US-Dollar und 50 US-Dollar. Spätestens bei einem Test der 50 US-Dollar sollte man sich die Aktie noch einmal ganz genau ansehen.

Die am 09. Mai veröffentlichten Q1-Daten dokumentierten noch einmal eindrucksvoll die fundamentale Stärke des Unternehmens. Wheaton Precious Metals wies für das 1. Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 296,806 Mio. US-Dollar aus, nach 214,465 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Die Kanadier gaben den Gewinn mit 164,041 Mio. US-Dollar an, nach 111,391 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn auf 163,589 Mio. US-Dollar, nach 104,431 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte