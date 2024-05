Sollte es hingegen unter die 30 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es für Silber auf 28,8 US-Dollar oder gar in Richtung 26 US-Dollar gehen. Ein derartiger Preisrückgang würde das bullische Szenario allerdings arg strapazieren. Hingegen würde ein Vorstoß über die 32 US-Dollar / 32,3 US-Dollar das Rallyeszenario wieder ins Laufen bringen. Eine solche Bewegung würde gleichzeitig die Zone um 35 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel aktivieren.

Die Belastungsfaktoren, die die aktuelle Konsolidierung befeuern, sind die gleichen, die Gold derzeit im Griff haben. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Aufwärtszyklus - Gold und Produzentenaktien vor weiteren Rekorden“

Was macht Pan American Silver?

Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten wurde an dieser Stelle zuletzt am 14. Mai thematisiert. Pan American Silver strotzte damals nur so vor Kraft und machte sich zum Sprung über die massive Widerstandszone 20,5 US-Dollar / 21,0 US-Dollar bereit. Die kurz zuvor vorgelegten Q1-Daten überzeugten und lieferten in Verbindung mit den anziehenden Gold- und Silberpreisen den Treibstoff zum Ausbruch über die 21 US-Dollar. Bis auf 22,6+ US-Dollar lief die Aktie schließlich noch, ehe dann doch Gewinnmitnahmen einsetzten und der Vorstoß in sich zusammenfiel.

Die rückläufigen Gold- und Silberpreise setzten auch der Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten zu. Pan American Silver fiel auf das Ausbruchsniveau zurück. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 21 US-Dollar. Den Rücksetzer sollte man allerdings nicht überbewerten. Zum einen ist ein Rücklauf auf ein Ausbruchsniveau nichts Ungewöhnliches. Zum anderen ist aus charttechnischer Sicht auch noch nichts Gravierendes passiert. Die Aktie bewegt sich noch immer oberhalb von 20,0 US-Dollar.

Fazit

Gold und Silber konsolidieren. Das bullische Szenario ist bei beiden Edelmetallen aber weiterhin völlig intakt. Eine rasche Fortsetzung der Rallyebewegungen scheint vor diesem Hintergrund jederzeit möglich. Das trifft auch auf die Aktien der Gold-Silber-Produzenten zu. In Bezug auf Pan American Silver ist das Ganze an zwei Chartmarken festzumachen. Ein Ausbruch über die 22,6+ US-Dollar würde das offizielle Startsignal zur Wiederaufnahme der Rallye auslösen. Ein Rücksetzer unter die 20,0 US-Dollar wäre hingegen ein Dämpfer und würde gleichzeitig weitere Abgaben in Richtung 18 US-Dollar provozieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte