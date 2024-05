Womöglich gibt bereits der morgige Mittwoch Antworten auf diese Fragen, denn die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für April könnte Gold und Silber einen gewaltigen Schub geben, in jedwede Richtung.

Im Vorfeld der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex dominiert eine gewisse Vorsicht das Handelsgeschehen. Diese ist mit Blick auf zurückliegenden Veröffentlichungen sicherlich auch angebracht. Insofern sollte man den jüngsten Rücksetzer auch nicht überbewerten. Die Daten werden die Richtung weisen.

Druck auf dem Kessel

Schaut man sich die charttechnischen Konstellationen einzelner Gold-Silberproduzenten an, dann kommt man recht schnell zur Erkenntnis, dass der Druck im Kessel steigt und es nur eines Auslösers bedarf, um die letzten Zweifel an der Fortsetzung der Rallye im Gold-Silbersektor zu beseitigen. Ganz ähnlich sieht es übrigens auch im Bereich Kupfer aus. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Kupfer geht steil - Diese Produzenten-Aktie setzt zum Ausbruch an“ und „Ausbruch in Vorbereitung - Setzt diese Kupfer-Aktie ihre 100-Prozent-Rallye fort?“.

Kommen wir auf den Gold-Silbersektor zurück. Zu den prominentesten Vertretern gehört sicherlich die kanadische Pan American Silver. Nicht zuletzt der Übernahmepoker um Yamana Gold im Jahr 2022 machte Pan American Silver bekannt. Pan American Silver und Agnico Eagle Mines entschieden damals das Tauziehen um Yamana Gold für sich und setzten sich dabei gegen die südafrikanische Gold Fields durch. Seitdem hat auch Gold einen höheren Stellenwert im Portfolio von Pan American Silver.

Folgt der Ausbruch?

Der Kursverlauf der Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten weist das derzeit typische Muster auf. Einem ersten Verlaufshoch folgte eine Konsolidierung. Zuletzt ging es wieder nach oben, sodass das vorherige Verlaufshoch zur Disposition steht.

Mit Zahlen untermauert: Die fulminante Rallye lief Mitte April im Bereich von 20,5 US-Dollar aus. Gewinnmitnahmen setzten ein und drückten Pan American Silver in Richtung 18 US-Dollar. In den letzten Tagen ging es für die Aktie erneut aufwärts. Nicht zuletzt die robusten Q1-Daten, die kürzlich veröffentlicht wurden, machten der Aktie wieder Beine.

Aus charttechnischer Sicht muss es für Pan American Silver nunmehr über den Widerstandsbereich 20,5 US-Dollar / 21,0 US-Dollar gehen, um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 25 US-Dollar ausdehnen. Mit Blick auf die Unterseite sollten Ausflüge unter die 18 US-Dollar tunlichst vermieden werden. Sollte es dennoch hierzu kommen, müsste über ein potenzielles Doppeltop diskutiert werden.

Robuste Q1-Daten

Pan American Silver legte kürzlich sehr robuste Q1-Daten vor. Obgleich die Zahlen den einen oder anderen kleineren Makel aufwiesen, wurden sie vom Markt wohlwollend aufgenommen. Pan American Silver wies für das März-Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 601,4 Mio. US-Dollar aus, nach 390,3 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn wurde mit 4,7 Mio. US-Dollar angegeben, nach 21,2 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Pan American Silver produzierte im aktuellen Berichtszeitraum 5,009 Mio. Unzen Silber, nach 3,891 Mio. Unzen im 1. Quartal 2023. Die Goldproduktion belief sich im 1. Quartal 2024 auf 222.900 Unzen, nach 122.700 Unzen im 1. Quartal 2023.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte