Kupfer vor Vervierfachung – sagt dieser Trader!

Geht es nach dem prominenten Rohstoffhändler und Hedgefonds-Manager Pierre Andurand, der seinen Anlegern in der Vergangenheit weit überdurchschnittliche Gewinne beschert hat – beispielsweise mit Wetten gegen Rohöl unmittelbar vor dem Beginn der Corona-Pandemie – dürfte der aktuelle Gegenwind nur vorübergehender Natur sein.

In einem Interview mit der Financial Times stellte Andurand am vergangenen Freitag die These auf, dass Kupfer in den kommenden Jahren vor einer Vervierfachung stehe: Aufgrund seiner kaum zu überschätzenden Bedeutung bei der weltweiten Transformation der Energiewirtschaft werde die Nachfrage nach Kupfer das Angebot ab 2025 weit übersteigen:

"Wir bewegen uns aufgrund der Elektrifizierung der Welt auf eine Verdoppelung des Nachfragewachstums für Kupfer zu, bedingt vor allem durch E-Fahrzeuge, Solarmodule, Windparks, aber auch aufgrund von militärischen Anwendungen und Datenzentren" sagte Andurand im Interview.

Aus denselben Gründen ist der Trader auch für das Leichtmetall Aluminium bullish, das in vielen angrenzenden Verwendungen zum Einsatz kommt. Seine optimistische Haltung gegenüber Öl hat Andurand allerdings aufgegeben:

"Die geopolitischen Risiken wie Russland und Gaza hatten keine Auswirkungen auf das Angebot, weshalb der Ölpreis relativ stabil geblieben ist, und ich erwarte, dass es so bleiben wird."

Fazit: Einstiegsgelegenheit oder Korrekturauftakt?

Der französische Hedgefonds-Manager Pierre Andurand erwartet eine stark ansteigende Kupfernachfrage mit explodierenden Preisen insbesondere in der zweiten Hälfte des aktuellen Jahrzehnts. Demnach dürfte die jüngste Korrektur in Kupfer nur vorübergehend sein und eine willkommene Einstiegsgelegenheit darstellen.

Wer sich als Anleger in der Branche engagieren möchte, kann das beispielsweise bei Freeport-McMoRan tun. Eine aktuelle Einschätzung der Aktie lesen Sie bei unserem Rohstoff-Experten Michael Torney.

Es gibt allerdings auch mahnende Stimmen. So hat das australische Finanzinstitut Macquarie davor gewarnt, dass der weltweit steigende Kupferbedarf durch eine schwächere Nachfrage in China wettgemacht werden könnte: "Angesichts der gegenwärtigen Fundamentaldaten scheint der jüngste Kursanstieg übertrieben und das Risiko einer scharfen Korrektur hoch, wenn sie nicht sogar bereits begonnen hat."

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion