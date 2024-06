Trotz der hohen Erwartungen gibt es Bedenken bezüglich des Anlegerinteresses an Ether, das im Vergleich zu Bitcoin weniger bekannt ist. Zusätzlich bieten die neuen Ether-Spot-ETFs keine Teilnahme am Staking-Prozess der Ethereum-Blockchain, was die Attraktivität im Vergleich zum direkten Token-Besitz mindern könnte.

Weitere Genehmigungen der US-Börsenaufsicht SEC sind erforderlich, bevor Unternehmen wie BlackRock und Fidelity Investments ihre ETF-Produkte einführen können. Die genauen Zeitpläne für diese Genehmigungen bleiben ungewiss.

Fakt ist, der Kupfer-Future konnte seit Jahresbeginn fast 10 Prozent zulegen. Die Chancen auf ein neues All-Time-High stehen gut. Die Chancen auf ein neues All-Time-High stehen gut. Der Report von Carsten Stork gibt konkrete Produkte zum Einstieg ganz kostenlos an die Hand

Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone Group, bleibt allerdings optimistisch: "Das Risiko bei Ether bleibt nach oben gerichtet und Rückschläge sind eine Kaufgelegenheit." Händler setzen laut der Handelsplattform Deribit zunehmend auf einen Anstieg von Ether, einige sehen sogar Kurse von 5.000 US-Dollar oder mehr.

Angesichts des vergleichsweise geringen Engagements der Institutionen, die bereits in CME Ether-Futures investiert sind, warnt Noelle Acheson, Autorin des Newsletters Crypto Is Macro Now, vor möglicherweise enttäuschenden ersten Zuflüssen in die Ether-Spot-ETFs.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

