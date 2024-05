Die Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Mittwoch schürte erneut Zinsängste. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen setzten daraufhin ihre Erholung fort. Der US-Dollar kam wieder auf die Beine. Der US-Dollar-Index legte zu.

Bestandsentwicklung physisch besicherte Gold-ETF bleibt rätselhaft

Im letzten Gold-Kommentar „Paukenschlag - Gold bricht aus, Produzentenaktien mit Kursexplosion“ wurden die damals zu beobachtenden Zuflüsse in den SPDR Gold Shares, seines Zeichens weltgrößter physisch besicherten Gold-ETF, thematisiert. Ein nachhaltiger Prozess des Bestandsaufbaus etablierte sich in den letzten Tagen jedoch nicht. Damit verbundene Hoffnungen, dass sich damit ein weiterer Kurstreiber etablieren wird, bekamen einen Dämpfer. Die Bestände gingen wieder leicht zurück.

Gold charttechnisch weiterhin aussichtsreich

Gold musste zuletzt ein paar Federn lassen. Das Rekordhoch ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Dennoch ist das bullische Szenario aus charttechnischer Sicht weiterhin intakt.

Die Konsolidierung spielte sich auch in den letzten Tagen oberhalb der wichtigen Zone 2.300 US-Dollar / 2.280+ US-Dollar ab. Damit hat Gold unverändert die Chance, einen tragfähigen Konsolidierungsboden in diesem Bereich auszubilden. Die Voraussetzungen, die Rekordjagd kurzfristig wieder aufzunehmen, sind gegeben. Sollte es allerdings unter die 2.280 US-Dollar gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 2.070 US-Dollar gerechnet werden. Um die Rekordjagd wieder anzuheizen, müssen die Widerstände bei 2.400 US-Dollar und 2.450 US-Dollar überwunden werden.

Produzentenaktien konsolidieren

Der obere Chart des Arca Gold Bugs Index zeigt deutlich, dass auch die Produzentenaktien zuletzt unter Gewinnmitnahmen litten. Der Vorstoß in Richtung 300 Punkte fand ein jähes Ende. Bislang ist aber unter charttechnischen Aspekten kein Schaden entstanden. Der Arca Gold Bugs Index hält sich im Bereich von 275 Punkten / 270 Punkten. Eine zügige Wiederaufnahme der Rallye sollte daher nicht überraschen.

Fazit

Die Konsolidierung im Gold-Silber-Sektor ist noch nicht abgeschlossen, doch bislang verläuft sie überaus vielversprechend. Der Markt wartet auf eine Initialzündung, um das Rallyeszenario wieder aufzunehmen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte