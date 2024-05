Gold beendete die Handelswoche mit einem Paukenschlag. Das Edelmetall überwand die 2.400 US-Dollar und beendete damit die mehrwöchige Konsolidierung. Nun gilt es, den Ausbruch zu manifestieren und an die vorangegangene Rekordjagd anzuknüpfen. Der untere Gold-Chart verdeutlicht die „explosive“ Stimmung.

Mit dem Ausbruch über die 2.400 US-Dollar löste Gold die enge Handelsspanne auf, die sich während der jüngsten Konsolidierung etablierte. Das frische Kaufsignal könnte das Handelsgeschehen in den nächsten Tagen und Wochen bestimmen. Die Rekordjagd des Edelmetalls geht in die nächste Runde. Schnell könnte Gold nun in Richtung 2.500 US-Dollar / 2.600 US-Dollar laufen. Über allem thront jedoch das übergeordnete Ziel – die 3.000 US-Dollar. Kurzum: Dem Edelmetall könnte ein heißer Sommer bevorstehen.

Das sind die Preistreiber

Die aktuellen Preistreiber für Gold sind schnell zusammengetragen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen konsolidieren derzeit ob der Zinserwartungen des Marktes. Der Greenback schwächelt am Devisenmarkt. Der wichtige US-Dollar-Index kam zuletzt deutlicher zurück. Das nahm und nimmt Druck vom Goldpreis.

Ein weiterer Preistreiber könnte nun noch hinzukommen; endlich hinzukommen, möchte man meinen. Bislang spiegelte sich die Rekordjagd des Edelmetalls nicht in der Entwicklung der Bestände der physisch besicherten Gold-ETF wider. Die Bestände – insbesondere die Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares – gingen in den letzten Monaten kontinuierlich zurück. Zuletzt verzeichnete der SPDR Gold Shares jedoch wieder deutliche Zuflüsse. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob diese Entwicklungen nur temporären Charakter haben oder die Investoren in die ETF zurückströmen.

Produzentenaktien mit Kursexplosion

Die Gemengelage sorgte am Freitag bei Gold- und Silberaktien mitunter für gewaltige Kursschübe. So legte die erst kürzlich an dieser Stelle thematisierte Hecla Mining am Freitag (17. Mai) um über 11 Prozent zu und brannte damit ein imposantes Kursfeuerwerk ab. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Druck im Kessel steigt - Silber-Aktien mit deutlichen Kaufsignalen“

Doch Hecla Mining steht nur stellvertretend für den gesamten Gold-Silber-Sektor. Der obere Chart des Arca Gold Bugs Index sagt mehr als tausend Worte. Der Index brach am Freitag über den massiven Widerstandscluster um 280+ Punkte aus. Eine Bewegung in Richtung 300 Punkte oder 330 Punkte sollte nun nicht überraschen. Die Produzentenaktien nehmen offenkundig in der Breite Fahrt auf.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte