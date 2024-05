Gold, Silber und Kupfer haben entscheidende Preisbereiche erreicht. Während Gold sich wieder an die 2.400 US-Dollar herangekämpft hat, steht Kupfer unmittelbar vor der eminent wichtigen Marke von 5 US-Dollar / lb. Da ist es wenig überraschend, dass auch Silber derzeit mit den 30 US-Dollar einen markanten Preisbereich ins Visier nimmt. Die Konstellationen bei Gold und Kupfer wurden in den Kommentaren „Spektakulär - Diese Goldaktie stellt alles in den Schatten“ bzw. „Rallye ist nicht zu stoppen - Kupferproduzent nimmt die nächsten 100 Prozent in Angriff“ bereits thematisiert.

Die Erleichterung über die Entwicklung der US-Verbraucherpreise brach sich auch bei Silber Bahn. Das Edelmetall verstärkt seitdem den Druck auf die 30 US-Dollar.

Die 30 US-Dollar haben eine hohe Relevanz. Nicht zuletzt scheiterte Silber im April an dieser Marke. Die Reaktion im Anschluss an das damalige Scheitern fiel heftig aus. Kurze Zeit später fand sich das Edelmetall im Bereich von 26 US-Dollar wieder. Nun hat es also erneut die Chance, die 30 US-Dollar zu überwinden.

Obgleich der aktuelle Versuch noch vielversprechender aussieht als der im April, ist der Ausbruch auch jetzt noch nicht in trockenen Tüchern. Sollte es dem Edelmetall jedoch gelingen, die 30 US-Dollar zu überwinden, könnte es schnell in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden. Eine Bewegung unter die 26 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Produzentenaktie vor Kaufsignal

Der jüngste Anstieg der Gold- und Silberpreise hat auch die Aktie des US-amerikanischen Gold-Silberproduzenten Hecla Mining zurück in die Erfolgsspur gebracht. Nachdem die Kursrallye im April unmittelbar vor dem Erreichen der 6 US-Dollar zusammenbrach, musste die Aktie zunächst einen tragfähigen Korrekturboden ausbilden. Dieses gelang im Bereich von 4,7 US-Dollar. Mittlerweile rücken die 5,8 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) wieder in den Fokus des Handelsgeschehens. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 5,8 US-Dollar würde der Aktie die Tür in Richtung 6,2 US-Dollar bzw. in Richtung 7 US-Dollar öffnen. Im Bereich von 7 US-Dollar liegt das markante Hoch aus dem April 2023.

Hecla Mining, bereits 1891 gegründet, legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 1. Quartal vor. Obwohl die Daten nicht vollumfänglich überzeugen konnten, wurden sie positiv aufgenommen. Hecla Mining gab den Umsatz im März-Quartal mit 189,528 Mio. US-Dollar an, nach 199,500 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Im 1. Quartal 2024 mussten die US-Amerikaner einen Verlust in Höhe von -5,891 Mio. US-Dollar hinnehmen, nach einem Verlust in Höhe von -3,311 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA gab Hecla Mining mit 72,968 Mio. US-Dollar an, nach 61,901 Mio. US-Dollar in Q1 / 2023.

Fazit

Hecla Mining legte robuste Quartalsergebnisse vor, nicht mehr und nicht weniger. Am Markt kamen sie gut an. Womöglich hatte der eine oder andere Akteur schlechtere Zahlen erwartet. Die Augen sind nun aber auf das Handelsgeschehen bei Gold und Silber gerichtet. Gelingt es Gold, nachhaltig über die 2.400 US-Dollar auszubrechen und Silber, die 30 US-Dollar zu knacken? Sollte es so kommen, könnte das auch Hecla Mining einen kräftigen Schub geben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte