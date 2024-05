Der Ausbruch über die 4,5 US-Dollar / lb löste ein starkes Kaufsignal in Richtung 5 US-Dollar aus. Mittlerweile kratzt Kupfer an diesem Preisbereich. Ein Ausbruch über die 5 US-Dollar würde ein starkes Kaufsignal auslösen; mit entsprechendem Eskalationspotenzial.

Besondere Spannung verspricht die aktuelle Konstellation bei Kupfer. Das Industriemetall rückt immer stärker in den Fokus. Die Aussicht auf ein Defizit hält die Rallye am Laufen. Das Ringen der BHP Group um eine Übernahme von Anglo American heizt die Preisrallye darüber hinaus an. Und mit jedem überwundenen Widerstand zieht Kupfer das Interesse technisch orientierter Investoren auf sich. Die Hausse nährt die Hausse!

Hudbay Minerals mit exzellenten Quartalszahlen

Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung von Kupfer zündeten die exzellenten Quartalszahlen des Produzenten erst recht. Hudbay Minerals veröffentlichte kürzlich ein beeindruckendes Zahlenwerk.

Im März-Quartal 2024 produzierte Hudbay Minerals 34.749 Tonnen Kupfer, 90.392 Unzen Gold, 947.917 Unzen Silber und 8.798 Tonnen Zink. Die AISC lagen bei schlanken 1,32 US-Dollar / lb Kupfer.

Hudbay Minerals verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 524,989 Mio. US-Dollar, nach 295,219 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 214,2 Mio. US-Dollar, nach 101,9 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Unterm Strich verblieb für das 1. Quartal 2024 ein Gewinn in Höhe von 18,535 Mio. US-Dollar, nach 5,457 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Das EPS wurde entsprechend auf 0,05 US-Dollar gesteigert, nach 0,02 US-Dollar im 1. Quartal 2023. Hudbay Minerals wies für das 1. Quartal 2024 einen operativen cash flow in Höhe von 147,5 Mio. US-Dollar aus, nach 85,6 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023.

Fazit

Kupfer haussiert. Und das heizt den Produzentenaktien ein. Hudbay Minerals überzeugt zudem durch exzellente Fundamentaldaten. Und auch aus charttechnischer Sicht läuft es rund. Mit dem Ausbruch über die 8 US-Dollar löste die Aktie die Konsolidierungsformation auf. Das aus dem Ausbruch resultierende Kaufsignal entfaltete sofort seine Wirkung in Richtung 10 US-Dollar. Man muss schon bis ins Jahr 2014 zurückgehen, um den nächsten limitierenden Widerstand – in diesem Fall bei 10,7 US-Dollar - auszumachen. Sollte es der Aktie gelingen, auch diesen zu knacken, würde sich die Tür in Richtung 12,5 US-Dollar öffnen. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 8 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

