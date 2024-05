Während Nvidia-Titel haussierten, verzeichnete der Dow-Jones-Index mit einem Einbruch um 606 Punkte den schlechtesten Tag des Jahres. Cathie Wood CEO und Chief Investment Officer von ARK Invest ordnet das folgendermaßen ein: "Unserer Ansicht nach ist die Suche nach Bargeld und Sicherheit an den Aktienmärkten heute genauso intensiv wie während der Großen Depression in den frühen 1930er Jahren", kommentierte sie am Donnerstagabend auf dem Social-Media-Dienst X. "Als sich die Angst verflüchtigte, weitete sich der Markt aus und belohnte die Risikobereitschaft erneut."

Woods Argument ist, dass die Marktkonzentration der Beweis für die Suche nach Geld und Sicherheit darstellt. Ein Beleg für diese Konzentration sei, dass der Anteil der Nasdaq-100-Unternehmen am S&P 500 inzwischen bei 45 Prozent liegt.