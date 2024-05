Der Präsident und derzeitige CEO Steve Girsky zahlte am 20. Mai 540.000 US-Dollar für eine Million Aktien, was einem Durchschnittspreis von 54 Cent pro Stück entspricht. Laut einem Formular, das er bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat, besitzt Girsky nun 7,2 Millionen Nikola-Aktien, die auf Grundlage des Schlusskurses vom Montag einen Wert von 3,82 Millionen US-Dollar haben.

Es ist Girskys erster Kauf von Nikola-Aktien auf dem freien Markt, seit er im August 2023 zum Präsidenten und CEO ernannt wurde. Zuvor war er als Chairman bei Nikola tätig.