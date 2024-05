"Die Darlehensbürgschaft wird nicht nur für das Wachstum und die Skalierung von Plugs grünem Wasserstoff-Anlagen-Netzwerk, sondern auch für die saubere Wasserstoffindustrie in den Vereinigten Staaten von Bedeutung sein", sagte Chief Executive Andy Marsh in einer Mitteilung.

Plug Power hat eine bedingte Zusage in Höhe von 1,66 Milliarden US-Dollar für eine Kreditgarantie des US-Energieministeriums erhalten. Der Hersteller von Wasserstoff- und Brennstoffzellensystemen teilte am Dienstag mit, dass die Darlehensbürgschaft des Department of Energy's Loan Programs Office die Entwicklung, den Bau und den Besitz von bis zu sechs neuen Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff unterstützt.

Die Anlagen sollen in den USA errichtet werden und die bestehenden Kunden von Plug Power sowie andere große Unternehmen mit kohlenstoffarmem grünem Wasserstoff für die Bereiche Materialtransport, Transport und Industrie versorgen, so das Unternehmen.

Plug bezeichnet die Unterstützung des US-Energieministeriums als einen wichtigen Meilenstein im Engagement der Regierung für eine groß angelegte Wasserstoffproduktion. Das Unternehmen wies darauf hin, dass bestimmte technische, rechtliche, ökologische und finanzielle Bedingungen erfüllt sein müssen, bevor die Kreditgarantie finanziert werden kann.

Das Unternehmen hat die Vereinbarung des Energieministeriums seit Monaten erwartet, da es intern an der Verbesserung seines Cash-Managements arbeitet. So stellte Plug Power in seinem letzten Earnings Bericht fest, dass der Nettobarmittelverbrauch für betriebliche Aktivitäten und Investitionsausgaben im ersten Quartal um 38 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken ist. "Der Abbau von Lagerbeständen bleibt eine der Hauptprioritäten in unserer Cash-Management-Strategie für 2024", fügte Plug Power in der Gewinnmitteilung vergangene Woche hinzu.

Die Plug-Power-Aktie haussiert nach Verkündung der Finanzierungszusage zeitweise um bis zu 70 Prozent. Zum Börsenschluss am Montag waren die Titel seit Jahresbeginn um rund 62 Prozent gefallen. Plug Power könnte auch ein Profiteur der Meme-Rallye sein, da die Short-Quote der Wasserstoff-Aktie bei knapp 30 Prozent liegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +64,84 % und einem Kurs von 4,400USD auf Tradegate (14. Mai 2024, 15:21 Uhr) gehandelt.





