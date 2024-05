Schwächere Leistungen in den Bereichen Agrargeschäft und verschreibungsfreie Medikamente führten bei Bayer zu Beginn des Jahres zu einem Rückgang des Konzernergebnisses, der jedoch nicht so stark ausfiel, wie am Markt befürchtet. Das angepasste Konzern-EBITDA verringerte sich um 1,3 Prozent auf 4,412 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Leverkusen bekannt gab. Die Markterwartungen lagen bei einem stärkeren Rückgang auf 4,148 Milliarden Euro, also um sieben Prozent.

Innerhalb des Segments Crop Science verzeichnete Bayer einen Gewinnrückgang von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Pharma-Division einen Gewinnanstieg von acht Prozent erzielte. In der Sparte Consumer Health sank das Ergebnis um 12,7 Prozent.