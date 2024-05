10 angesagte Themen – von Cybersicherheit bis Wasser

Jan Tachtler, Kapitalmarktanalyst von HQ Trust und Portfoliomanager des Multithemenfonds HQT Megatrends hat analysiert auf welche Aktien Themenfondsmanager genau setzen. Er untersuchte die größten Positionen von 200 in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds und ETFs, die einen thematischen Ansatz verfolgen. Daraus ermittelte der Experte die Top-10-Holdings der wichtigsten Anlegertrends der letzten Jahre. Er berechnete dabei jeweils, welche Aktien in wie vielen Aktienfonds und ETFs zu den Schwergewichten zählen.

Bei seiner Untersuchung berücksichtigte Tachtler 10 Investmentthemen: Big Data & AI, Clean Energy, Cyber Security, Digital Finance, Digital Health, Future Mobility, Global Brands, Robotics, Sustainable Food sowie Water.

Tachtler kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass die meisten Themenfonds grundsätzlich gut diversifiziert sind: "Die Aufnahme eines Themen- oder Multithemenfonds kann dabei helfen, ein Portfolio breiter zu streuen." Er rät Anlegern jedoch darauf zu achten, Themen auszuwählen, die das Depot wirklich ergänzen: Wer bereits einen hohen USA- oder Technologieanteil im Portfolio hat, – wie z.B. mit einem ETF auf den MSCI World – streut mit dem Segment Big Data & AI nur bedingt zusätzlich.

Themeninvestments – mehr als die US-Giganten?

Interessant ist, in welchem Ausmaß die sogenannten Magnificent 7 in den Themenfonds vertreten sind. Themenfondsmanager setzen zwar nicht nur auf die sogenannten Glorreichen Sieben – Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla. Dennoch sollten Anleger genau auf die Zusammensetzung ihrer Themenfonds achten, um sich keine Klumpenrisiken ins Portfolio zu holen.

Die Aktien der Magnificent 7 sind in den Themenfonds in recht unterschiedlicher Ausprägung vertreten: Mit 4 der untersuchten 10 Investmentthemen würden sich Anleger ein Exposure in den Magnificent 7 ins Portfolio holen. Besonders hoch ist ihr Anteil beim Thema Big Data & AI, in dem 5 dieser 7 Aktien zu den Top 10 Holdings zählen – darunter die Ränge 1 bis 4. Bei den Markenriesen, den Global Brands, könnte der hohe Mag7-Anteil Investoren schon eher überraschen: In den Top 5 sind immerhin 4 dieser Aktien.

Magnificent 7 – Nvidia bei den Profis beliebter als Apple

Anleger, die auf das Thema Robotic setzen, haben auf jeden Fall Nvidia unter den Top-Positionen. Der Mikrochip-Hersteller kommt außerdem bei den Themen Big Data & AI, Future Mobility und Global Brands in die Top 10. Überraschend ist auch, dass Apple dagegen bei keinem der 10 analysierten Themenfelder zu den Favoriten der Portfoliomanager gehört. Der iPhone-Hersteller hat die Spitzengruppe zum Teil allerdings nur knapp verfehlt.

Beim Trendthema Future Mobility würden wohl die meisten Investoren erwarten, dass Tesla eine dominantere Rolle spielt: Der Elektroautobauer landet in der Analyse allerdings nur auf Platz 10, während Nvidia in mehr als der Hälfte der Future-Mobility-Podukte unter den Top-10-Holdings vertreten ist.

In Produkten zu den Themen Clean Energy, Cyber Security, Digital Finance, Digital Health, Sustainable Food und Wasser sind die Glorreichen Sieben laut der Analyse dagegen nicht in den Top-10-Holdings vertreten.

Zu den Aktien, die sich themenübergreifend in den Top-Positionen mehrerer Megatrends tummeln, gehören neben den Magnificent 7 auch die Finanzdienstleister Visa und Mastercard (Digital Finance und Global Brands), die Wassertechnologieunternehmen Ecolab und Xylem (Sustainable Food und Water) sowie die Cybersicherheitsunternehmen Crowdstrike und Zscaler (Big Data & AI und Cybersecurity).

Immerhin brauchen sich Aktionäre mit hohem Deutschland-Anteil im Depot keine Sorgen zu machen: Deutsche Unternehmen scheinen für die Profianleger bei den Zukunftsthemen keine große Rolle zu spielen. Keines der derzeit im DAX vertretenen Unternehmen ist bei den Themenfonds unter den 10 Lieblingsaktien zu finden. Nur der Industriegase-Spezialist Linde – ehemals DAX-Konzern – zählt beim Thema Erneuerbare Energien zu den Favoriten der Fondsmanager.

Autor: Smarttrade Daily Redaktion