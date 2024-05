Aufgrund positiver Vorgaben aus den USA und Asien hat der deutsche Aktienmarkt am Pfingstmontag trotz geringem Handelsvolumen fast ein halbes Prozent oben drauf gepackt. Die Analger scheinen keine große Sorgen vor den in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia, einigen US-Konjunkturdaten und dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zu haben.

Am Nachmittag notierte der Dax 0,48 Prozent höher bei 18.795,05 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex mit einem Verlust von rund 0,4 Prozent leicht nachgegeben, nachdem er zwischenzeitlich mit 18.892 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montag um 0,46 Prozent auf 27.566,22 Zähler. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, legte um rund 0,2 Prozent zu.