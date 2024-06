In einem Jahresbericht nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hat Volkswagen zwei Verstöße gegen die Menschenrechte festgestellt, darunter einen Fall von Lohnsklaverei. Der Konzern hat insgesamt mehr als 60.000 Lieferanten in 90 Ländern überprüft und sich selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. VW hat auf die Verstöße reagiert und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation eingeleitet. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet größere Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten in der gesamten Produktion.

Der ehemalige Volkswagen-Chef Martin Winterkorn steht vor einem langwierigen Strafprozess im Zusammenhang mit der Dieselaffäre. Das Landgericht Braunschweig hat mehr als 80 Termine bis September 2025 angesetzt, in denen es um Betrug, Falschaussage und Marktmanipulation geht. Winterkorn bestreitet die Vorwürfe und wird voraussichtlich bis September 2024 verhandlungsfähig sein. Die Dieselaffäre bei Volkswagen flog 2015 auf und führte zum Rücktritt Winterkorns. VW hatte die Abgaswerte mit Software manipuliert, was zu hohen Kosten für das Unternehmen führte.

Die Diskussion um die Zukunft der Automobilindustrie und den Übergang zu Elektrofahrzeugen wird kontrovers geführt. Einige Kommentatoren argumentieren, dass der Verbrennungsmotor weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, insbesondere in Ländern wie Indien, China und Russland. Die Physik setze jedoch Grenzen, und Elektrofahrzeuge seien der einzige Weg in die automobile Zukunft. Die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien bringe zwar CO2-Belastungen mit sich, jedoch seien E-Autos insgesamt umweltfreundlicher.

In China sind bereits viele E-Autos auf dem Markt, und der Anteil an Neuzulassungen steigt stetig. Die Zukunft der Automobilindustrie liegt daher in der Elektromobilität. Ein Rückkehr zum Verbrennungsmotor würde für Unternehmen wie Volkswagen finanzielle Einbußen bedeuten. Die Diskussion um die Umweltauswirkungen der Elektromobilität und die Rolle von Verbrennungsmotoren wird weiterhin kontrovers geführt, jedoch scheint der Trend klar in Richtung Elektrofahrzeuge zu gehen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 115EUR auf Tradegate (31. Mai 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.