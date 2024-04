Der furiosen Aufwärtsbewegungen bei Gold und Silber haben zuletzt an Schwung und Dynamik verloren. In Anbetracht der Überhitzung kommt diese Konsolidierung aus charttechnischer Sicht sicherlich nicht ungelegen, könnte doch so die Basis für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gelegt werden.

Bei einem aktuellen Goldpreis in Höhe von 2.338 US-Dollar und einem Silberpreis in Höhe von 27,3 US-Dollar beträgt die Gold-Silber-Ratio derzeit über 85. Man kann es auch anders ausdrücken: Für etwas mehr als 85 Unzen Silber erhält man eine Unze Gold. Die Gold-Silber-Ratio gibt einen wichtigen Anhaltspunkt, nicht mehr und nicht weniger.

Der langfristige Durchschnitt der Gold-Silber-Ratio bewegt sich im Bereich von 60. Zuletzt oszillierte die Gold-Silber-Ratio in einer Spanne von 80 bis 90. Noch Mitte März notierte die Ratio nahe der 90. In den letzten Wochen reduzierte sich die Ratio etwas aufgrund des Umstands, dass Silber dynamischer zulegen konnte, als Gold. Bricht man das Ganze auf die Gold-Silber-Ratio herunter, lässt sich salopp formulieren: Silber hat noch großes Aufholpotenzial.

Was macht der US-Dollar?

Der Greenback präsentiert sich am Devisenmarkt nach wie vor in überaus robuster Verfassung. Der eminent wichtige US-Dollar-Index konsolidierte in den letzten Tagen zwar auf hohem Niveau, doch noch zeigt der US-Dollar-Index und somit der Greenback keine belastbaren Anzeichen einer oberen Trendwende bzw. Schwäche. Der US-Dollar als belastender Faktor könnte Silber somit vorerst erhalten bleiben.

Fed-Leitzinsentscheidung vor Augen

Am kommenden Mittwoch (01. Mai) gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Das FOMC der Fed tagt bereits ab dem 30. April. Eine Veränderung des Leitzinsniveaus jetzt im Mai käme überraschend. Für eine große Spannung dürften einmal mehr die begleitenden Kommentare und Kommuniqués der US-Notenbank sorgen.

Wichtige Preis- und Konjunkturdaten im Fokus

In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche Preis- und Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Der Monatswechsel bringt es mit sich. Einen außerordentlich hohen Stellenwert wird vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für April haben, der am kommenden Freitag (03. Mai) veröffentlicht wird. Wie immer sollte sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft beschränken. Die Entwicklung der Stundenlöhne gilt es, ebenso zu bewerten.

Fazit

Silber konsolidiert derzeit auf hohem Niveau. Aus charttechnischer Sicht sind die Claims deutlich abgesteckt. Die zentrale Unterstützungszone ist in den Bereich von 26,0 US-Dollar / 25 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Bislang geriet die Zone noch nicht unter Druck. Ein erstes Signal, dass es mit der Rallye womöglich kurzfristig weitergehen könnte, wäre die Rückeroberung der 28 US-Dollar. Mit einem Ausbruch über die 30 US-Dollar würde die nächste Rallyestufe in Richtung 35 US-Dollar gezündet.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte