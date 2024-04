"Ich bin der festen Überzeugung, dass die Aktienmärkte an Land und in Hongkong die Talsohle bereits durchschritten haben und der Aufschwung sich im zweiten Quartal fortsetzen könnte", zitiert Bloomberg Dickie Wong, Leiter der Forschungsabteilung bei Kingston Securities. "Die Bewertungen sind wirklich günstig, die Positionierung ist immer noch leicht, wir brauchen nur mehr politische Katalysatoren, um die Stimmung zu verbessern."

Der Hang Seng China Enterprises Index ist am Dienstag um bis zu drei Prozent in die Höhe gesprungen. Der Hang Seng Tech Index stieg um bis zu zwei Prozent höher. Die Kursgewinne bestärken einige Marktteilnehmer in ihrer Ansicht, dass chinesischen Aktien nach einer jahrelangen Talfahrt die Talsohle erreicht haben und die politische Unterstützung ausreicht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Ein nachhaltiger Aufschwung könnte von einer Reihe von Faktoren abhängen, die von Pekings Erfolg bei der Bewältigung seiner Immobilienprobleme über das Ausmaß weiterer fiskalischer oder geldpolitischer Lockerungen bis hin zum Abbau der Spannungen mit den USA reichen.

Ray Dalio, Chief Investment Officer bei Bridgewater Associates, hat am Dienstag auf LinkedIn seine anhaltenden Investitionen in China verteidigt. Dalio betrachtet den Markt als entscheidend für das "Verständnis der Welt" und die "Diversifizierung".

Sein neues Posting folgt auf ein Essay aus der vergangenen Woche, in dem die Möglichkeit eines "100-jährigen Sturms" in China erörtert und vor einem "verlorenen Jahrzehnt" gewarnt wurde, falls Peking die Fehler Japans in den 1990er Jahren wiederholen sollte.

In seinem Follow-up verteidigt Dalio seine Entscheidung, den chinesischen Markt nicht aufzugeben, "wenn die Dinge schwierig werden", und behauptete, er sei weder ein "Schönwetterfreund" noch ein "Schönwetterinvestor".

"Die Investition in China war für mich in jeder Hinsicht ein Erfolg, auch weil ich den Anlegern gezeigt habe, dass sie sowohl in Bären- als auch in Bullenmärkten gut abschneiden können."

Und weiter: "Der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist dann, wenn alle den Markt hassen und er billig ist, vor allem, wenn es immer wahrscheinlicher wird, dass die Wirtschaftsführung etwas tun wird", so Dalio.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Fonds und ETFs kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.

Der HSCEI wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6.529PKT auf TTMzero (03. Mai 2023, 08:13 Uhr) gehandelt.