Ist das der Startschuss für eine Rallye bei China-Aktien? Der breitgefächerte, an der Börse in Hongkong gehandelte Hang-Seng-Index legt am Dienstagmorgen um über drei Prozent zu. Bereits am Montag startete das Börsenbarometer stark in die neue Handelswoche und setzte damit den im Februar eingeleiteten Rebound fort.