Das Unternehmen lieferte im ersten Quartal etwa 387.000 Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von fast neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die niedrigsten Schätzungen der Wall Street um etwa 20.000 Fahrzeuge verfehlte. Musk machte Lieferprobleme für die schwachen Auslieferungsergebnisse verantwortlich.

Nach einem Rückgang der Auslieferungen gab Tesla-Chef Elon Musk bekannt, dass mehr als jeder zehnte Arbeitsplatz gestrichen wird. Dies könnte den Verlust von mindestens 14.000 Jobs bedeuten, wobei einige Medienquellen von bis zu 20.000 betroffenen Stellen berichten. Eine Rückrufaktion des neuen Cybertruck enthüllte, dass zwischen November und April lediglich etwa 4.000 Fahrzeuge dieses Modells produziert wurden. Darüber hinaus senkte Tesla am Wochenende erneut die Preise für einige seiner Modellvarianten.

Diese Entwicklungen hatten Auswirkungen auf den Aktienkurs. Die Aktie erreichte am Montag den niedrigsten Stand seit Januar 2023 und hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren. Trotz des Kursverfalls bleibt Tesla jedoch immer noch rund 450 Milliarden US-Dollar wert, was etwa das Neunfache der Autokonzerne Ford und General Motors ist, die jeweils einen Marktwert von etwa 50 Milliarden US-Dollar haben.

Die Wall Street rechnet mit einer operativen Gewinnmarge von knapp sieben Prozent, ein Rückgang ausgehend von etwa elf Prozent im ersten Quartal 2023 und von etwa 19 Prozent im ersten Quartal 2022. Niedrigere Gewinnmargen werden sich in niedrigeren Gewinnen niederschlagen.

Wall-Street-Schätzungen

Was die tatsächlichen Finanzergebnisse betrifft, so wird erwartet, dass das erste Quartal 2024 eine Reihe negativer Superlative für Tesla hervorbringen wird. Die Konsensprognosen der Analysten von 0,49 US-Dollar Gewinn pro Aktie bedeuten, dass es das am wenigsten profitable Quartal seit dem zweiten Quartal 2021 sein wird. Schätzungen von 22,2 Milliarden US-Dollar deuten auf den schlechtesten Gesamtumsatz seit dem dritten Quartal 2022 hin, und Schätzungen eines Umsatzrückgangs von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr würden Teslas erstes negatives jährliches Umsatzwachstum seit dem zweiten Quartal 2020 markieren.

Wells-Fargo-Analyst Colin Langan rechnet mit 40 Cent pro Aktie für das erste Quartal. Der Analyst stuft die Tesla-Aktie als Sell ein und hat ein Kursziel von 120 US-Dollar. Das entspricht einem Kursrückgang von 15,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. "Unser unter dem Konsens liegendes EPS spiegelt die Preissenkungen, die geringeren Auslieferungen, die Arbeitsinflation und den schlechteren operativen Leverage wider", schreibt Langan.

"Ich denke, wir werden eine Cashflow-/Bilanzangst haben", sagt Per Lekander, Portfoliomanager und CEO bei Clean Energy Transition. "Ich rechne mit einem negativen Cashflow von fast zwei Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Die Wall Street geht von einem positiven freien Cashflow von 300 Millionen US-Dollar aus.

"Die Aktie kann sich nur halten, wenn Elon mit einem Traum aufwarten kann", sagt Lekander weiter und verweist auf das Robotaxi-Event am 8. August, das Elon Musk Anfang des Monats angekündigt hat. "Wenn der 8. August scheitert, dann ist die Aktie am Ende".

Earnings Call

Musk könnte im Earnings Call am Dienstag auf seine Robotaxi-Ziele eingehen. Wedbush-Analyst Dan Ives erwartet, dass Musk das sich verlangsamende Wachstum anspricht, eine kohärente Preisstrategie formuliert und mehr Details über das Tesla Model 2 verrät, das 2025 auf die Straßen kommen soll. "Wenn Musk wieder so schnoddrig ist und bei dieser Telefonkonferenz kein Erwachsener im Raum ist, der Antworten gibt, dann stehen uns dunkle Tage bevor", so Ives.

Der Kurs der Tesla-Aktie ist in der Regel am ersten Handelstag sehr volatil – nach jedem der letzten sechs Ergebnisberichte des Unternehmens schwankte die Aktie um mehr als neun Prozent.

"Dies ist die wichtigste Telefonkonferenz seit vielen Jahren für [Tesla-CEO Elon] Musk, um darzulegen, wie Tesla durch diesen Sturm der Kategorie 5 navigieren wird", sagte Dan Ives gegenüber Fortune.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

