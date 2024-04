Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Investment Management hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, einem führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, bekanntgegeben. Dies unterstreicht das Vertrauen in das Potenzial der KI-Branche, die technologische Landschaft grundlegend zu verändern.

Laut einer E-Mail an die Kunden am Donnerstag investiert der Ark Venture Fund, ein 54 Millionen US-Dollar schwerer Venture-Capital-Fonds, seit dem 10. April 2024 in OpenAI. "OpenAI steht an der Spitze einer kambrischen Explosion in der Fähigkeit der künstlichen Intelligenz", erklärte Ark in der Mitteilung. OpenAI wird etwa 4 Prozent des Ark Venture Fonds ausmachen, während ein anderer AI-Rivale, Anthropic, etwa 5 Prozent des Fonds einnimmt.